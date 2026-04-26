TRAMP EVAKUISAN NEPOVREĐEN: OVO su detalji pucnjave na događaju u Vašingtonu, oglasio se direktor Tajne službe (FOTO+VIDEO)

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani a u pucnjavi niko nije povređen.

Policija veruje da je osumnjičeni ispalio hitac, na osnovu "preliminarnih informacija", izjavio je privremeni načelnik policije u Vašingtonu Džefri V. Kerol, prenosi CNN.

Direktor Tajne službe Šon Karan rekao je da je u pucnjavi jedan pripadnik obezbeđenja upucan u zaštitnoj opremi, zbog čega je hospitalizovan, kao i da je osumnjičeni odmah uhapšen.

"Videli smo šta rade, i ta osoba je, kada je napala kontrolni punkt, uhapšena. To pokazuje da naša višeslojna zaštita funkcioniše", kazao je Karan.

U hotelu Hilton u kojem se održavao događaj čulo se pet hitaca, prenosi Skaj njuz.

