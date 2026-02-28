AKTUELNO

TRAMP POTVRDIO NAPAD NA IRAN! Oglasio se na društvenim mrežama: U toku je VELIKA OPERACIJA (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je napade na Iran.

U osmominutnom videu na mreži Truth social, američki predsednik Donald Tramp je potvrdio da je u toku velika operacija protiv Irana.

Podsećamo, Izraelski ministar odbrane, Israel Kac, jutros je potvrdio da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana. Strani mediji potvrđuju da u napadu na Iran učestvuje i Amerika.

Gađane strateške pozicije u centru Teherana

Istovremeno, izvori iz Irana izveštavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prestonicom. Iako detalji o pogođenim metama još uvek pristižu, jasno je da su izraelski avioni probili iransku protivvazdušnu odbranu, gađajući strateške pozicije u centru grada.

U poslednjih nekoliko minuta, sirene su se oglasile širom Izraela, uz naprednu instrukciju poslatu direktno na mobilne telefone da se ostane u blizini zaštićenih prostora. Ovo je proaktivno upozorenje kako bi se javnost pripremila za mogućnost lansiranja raketa prema...

Istovremeno, izvori iz Irana izveštavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prestonicom. Iako detalji o pogođenim metama još uvek pristižu, jasno je da su izraelski avioni probili iransku protivvazdušnu odbranu, gađajući strateške pozicije u centru grada.

OGLASILO SE MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

