ESKALACIJA SUKOBA: Tramp razmišlja o vazdušnim napadima na Iran

Američki mediji su tokom noći izvestili da je Donald Tramp poslednjih dana upoznat sa mogućim opcijama za vojne udare na Iran. On je više puta upozorio da bi SAD mogle da intervenišu ako Iran počne da ubija demonstrante, što je i on sam potvrdio na društvenoj mreži Truth.

Prema pisanju Njujork Tajmsa, koji se poziva na više američkih zvaničnika, predsedniku je predstavljen niz opcija, uključujući napade na ciljeve koji nisu vojni u Teheranu. Jedna od opcija bila bi „opsežan vazdušni napad na više iranskih vojnih ciljeva“, navodi Wall Street Journal, pozivajući se na američkog zvaničnika. Međutim, izvori tog lista takođe navode da je reč o uobičajenom planiranju, te da nema naznaka skorog napada na Iran.

Iran poslao poruku SAD

Iran je zapretio Izraelu i Sjedinjenim Državama protivudarima u slučaju američkog napada u znak podrške protestnom pokretu protiv autoritarnog državnog vođstva.

Svaki američki napad doveo bi do udara na Izrael i regionalne američke vojne baze kao legitimne mete, rekao je predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf. „Budimo jasni: u slučaju napada na Iran, okupirane teritorije (Izrael), kao i sve američke baze i brodovi biće naša legitimna meta“, rekao je Kalibaf, bivši komandant iranske Revolucionarne garde.

Američki predsednik Donald Tramp neposredno pre toga pružio je podršku učesnicima masovnih protesta u Iranu. "Pred Iranom je SLOBODA, možda kao nikada pre", rekao je. "SAD su spremne da pomognu!!!", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social. Kako će se ta pomoć manifestovati, nije jasno.

Pozivajući se na američke zvaničnike, New York Times je izvestio da je Tramp poslednjih dana obavešten o mogućnostima vojnih udara u Iranu. Ozbiljno razmatra ostvarenje svoje pretnje napadom na zemlju zbog gušenja protesta, izvestile su novine.

Prema američkoj agenciji Human Rights Activists News Agency (HRANA), broj poginulih u masovnim protestima koji traju već dve nedelje porastao je na 116, a uhapšene su hiljade ljudi. Uprkos gotovo potpunoj blokadi interneta u Iranu, koji je, prema podacima internet monitora NetBlocks, sada u četvrtom danu, HRANA je izvestila da su se demonstracije održale u 185 gradova širom zemlje.

Reza Pahlavi, sin šaha koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine i koji je u egzilu u SAD-u, pozvao je na nacionalne proteste u Iranu i na dodatne proteste u nedelju uveče na centralnim trgovima u gradovima.

Izraelski izvori navode da je Izrael u stanju visoke pripravnosti zbog mogućnosti američke intervencije u Iranu.

Autor: Iva Besarabić