TRAMP ŠOKIRAO PREDSEDNIKA JUŽNE AFRIKE: Prikazao snimke genocida nad belcima, Ramafosa zatečen! (VIDEO)

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je danas, tokom sastanka sa južnoafričkim predsednikom Sirilom Ramafosom, od osoblja Bele kuće da puste video-snimke koji navodno prikazuju genocid nad belačkom populacijom Južne Afrike.

Ramafosa je zatim upitao Trampa gde je video snimljen jer ''to nikada nije video'', na šta je Tramp odgovorio da ni sam ne zna.

''Imamo mnogo ljudi koji osećaju da su progonjeni i dolaze u Sjedinjene Države. Zato primamo s mnogih lokacija, ako smatramo da se dešava progon ili genocid. Generalno, to su beli farmeri i beže iz Južne Afrike i to je veoma tužno videti. Ali se nadam da možemo dobiti objašnjenje za to, jer znam da Vi to ne želite", rekao je Tramp južnoafričkom kolegi.

Odgovarajući na pitanje novinara šta bi želeo da Ramafosa uradi povodom navodnog ''genocida'', Tramp je rekao da ''ne zna''.

Donald Trump starts babbling about the nonexistent "white genocide" in South Africa with the the South African president, Cyril Ramaphosa.



"We have documentaries."



Uh. No. We do not.pic.twitter.com/WwcbhaRA9T