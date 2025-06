RUSIJA ŠALJE NUKLEARKE IRANU?! Tramp se HITNO oglasio nakon šokantnih vesti iz Moskve: Da li sam dobro čuo...

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je hitnu potvrdu da li je bivši predsednik Rusije Dmitrij Medvedev zaista izjavio da bi Rusija i druge zemlje mogle isporučiti nuklearno oružje Iranu.

Tramp je poruku objavio na mreži Truth Social, rekavši da ne može da poveruje da se tako nešto zaista moglo izgovoriti, ali da želi da bude obavešten ukoliko je ta informacija tačna.

„Da li sam dobro čuo da bivši predsednik Medvedev, iz Rusije, olako koristi ‘reč na slovo N’ – nuklearno – i kaže da će on i druge zemlje isporučivati nuklearne bojeve glave Iranu? Da li je to zaista rekao ili je to samo plod moje mašte? Ako jeste, i ako se potvrdi – obavestite me odmah“, napisao je Tramp.

Dodao je i da se s takvim pojmovima ne sme igrati:

- Na reč na slovo ‘N’ ne treba gledati olako.

Putin nazvan „šefom“ usred poruke o nuklearnoj pretnji

U istoj objavi Tramp se osvrnuo i na predsednika Rusije Vladimira Putina, kratko dodavši: „Zato je Putin šef.“

Nije precizirao da li time izražava ironičan komentar, kritiku ili priznanje, ali formulacija je ostavljena bez daljeg objašnjenja i odmah je izazvala podeljene reakcije.

Pohvale američkoj vojsci i nuklearnoj nadmoći

Američki predsednik je iskoristio priliku da istakne vojnu moć Sjedinjenih Država, posebno pohvalivši američke nuklearne podmornice koje je nazvao najubojitijim oružjem današnjice.

- Ako neko misli da je naša oprema ovog vikenda bila impresivna – najbolja i najjača koju imamo – onda treba da zna da su naše nuklearne podmornice 20 godina ispred svih. To su najmoćnija i najsmrtonosnija oružja ikada napravljena. Upravo su lansirale 30 Tomahavka – svih 30 je pogodilo cilj savršeno.

Tramp je zahvalio američkim borbenim pilotima, ali i mornarima koji su upravljali podmornicom tokom napada: „Pored naših velikih borbenih pilota, hvala kapetanu i posadi.“

Autor: Iva Besarabić