JEDAN DETALJ SVIMA ZAPAO ZA OKO: Pogledajte NAJNOVIJI SNIMAK Nikolasa Madura nakon hapšenja: Specijalci ga vode, a evo šta on izgovara

Zvanični nalog Bele kuće podelio je snimak Nikolasa Madura u pritvoru na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Na snimku se vidi uhapšeni venecuelanski predsednik sa lisicama na rukama, kako ga agenti Uprave za borbu protiv narkotika (DEA) sprovode kroz hodnike.

"Perp walked", navodi se u opisu koji je objavio nalog Rapid Response na mreži X. U pitanju je kolokvijalni amrički izraz koji opisuje javno sprovođenje osumnjičenog ili uhapšenog pred kamerama i novinarima, obično u lisicama, dok ga policija ili federalni agenti vode kroz hodnike, zgradu ili ispred suda.

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste to da Maduro i dalje u rukama čvrsto drži flašicu vode, što je činio i na fotografiji nastaloj na brodu USS Iwo Jima.

Na kraju video-snimka čuje se kako Maduro izgovara nešto što zvuči kao "Happy New Year".

Maduro je potom prebačen u Metropoliten pritvorski centar u Bruklinu.

Tamo bi trebalo da bude zadržan do pojavljivanja pred saveznim sudom na Menhetnu, što bi moglo da se dogodi već u ponedeljak.

Ranije je Maduro helikopterom stigao u Njujork i nakratko posetio sedište DEA, pre nego što je prebačen u pritvorski centar.

Autor: D.Bošković