UŽIVO! DAN POSLE OTMICE MADURA: Bela kuća objavila snimak iz zatvora, agenti DEA ga vode u lisicama, a on im se obratio na engleskom! Evo šta im je rekao (VIDEO)

Američke snage su juče, 3. januara izvele munjevitu vojnu intervenciju na teritoriji Venecuele i tom prilikom su otele predsednika države, Nikolasa Madura i njegovu ženu Siliju Flores.

Juče, 3. januara su američke elitne jedinice Delta Force izvele brzu akciju u Karakasu. Gađale su vojne objekte venecuelanske vojske avionima i helikopterima, a potom u kratkom roku uspele da kidnapuju predsednika države Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su potom prebačeni u Njujork, gde će im biti suđeno zbog, kako kažu američke vlasti, "zločina koje su počinili" i aktivnosti vezanih za navodnu "saradnju sa narkokartelima" i vođenje istih.

Tramp je akciju proglasio briljantnom i sve je to gledao uživo, što ga je, kako je rekao, podsetilo na TV šou.

Bela kuća objavila je video na kojem se vidi kako Maduro s lisicama na rukama, u pratnji agenata DEA, pokušava da govori engleski, govoreći "Good night" i "Happy New Year" (Laku noć i Srećna Nova godina).

7:38

Vrhovni sud Venecuele odredio Delsi Rodrigez za privremenu predsednicu

Ustavno veće Vrhovnog suda Venecuele je naložilo da potpredsednica Delsi Rodrigez preuzme ulogu vršioca dužnosti predsednice zemlje u odsutnosti Nikolasa Madura, koji je otet juče rano ujutro u operaciji američkih snaga.

7:35

Nova fotografija Nikolasa Madura u pritvoru

Pojavila se fotografija koja prikazuje Nikolasa Madura s lisicama na rukama nakon što je ispraćen iz aviona, okružen agentima američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) i službe Homeland Security Investigations.

Američki partner Sky Newsa, NBC News, došao je u posed fotografije koja prikazuje zarobljenog venecuelanskog lidera u svetloplavoj majici s kapuljačom, dok ga okružuju američki zvaničnici.

Na društvenoj mreži Iks pojavile su se i druge fotografije, koje zasad nisu potvrđene, a na kojima se čini da Maduro sedi na stolici okružen agentima.

First pictures have been released of Former Venezuelan President Nicolás Maduro on arrival earlier tonight at New York Stewart International Airport. pic.twitter.com/is8rjwAGgp — OSINTdefender (@sentdefender) 04. јануар 2026.

Na tim fotkama izgleda kao da ima lisice na rukama ispred tela i pozira s podignutim palcem. Na jednoj od fotografija stoji ispred aviona, nedugo nakon sletanja u Njujork.

Na svim tim fotografijama Maduro nosi istu svetloplavu majicu s kapuljačom, tamnoplavu trenerku, bele čarape i cipele.

7:22

Dan posle otmice Nikolasa Madura

Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores prebačeni su u Njujork nakon opsežne američke vojne operacije u Venecueli.

Maduro je smešten u pritvorski centar u Bruklinu, gde čeka suđenje po optužbama za trgovinu drogom i oružjem, dok je američki predsednik Donald Tramp poručio da će SAD voditi zemlju do prenosa vlasti i preuzeti kontrolu nad velikim venecuelanskim rezervama nafte.

U međuvremenu, Vrhovni sud Venecuele imenovao je potpredsednicu Delsi Rodrigez za vršioca dužnosti predsednice, a među Venecuelancima vladaju pomešani osećaji radosti, nade, ali i teškoća, piše CNN.

Autor: D.Bošković