AKTUELNO

Svet

UŽIVO! DAN POSLE OTMICE MADURA: Bela kuća objavila snimak iz zatvora, agenti DEA ga vode u lisicama, a on im se obratio na engleskom! Evo šta im je rekao (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Cristian Hernandez, Tanjug AP/MAtias Delacroix, Tanjug AP/Thanassis Stavrakis, Pixabay.com, pink.rs ||

Američke snage su juče, 3. januara izvele munjevitu vojnu intervenciju na teritoriji Venecuele i tom prilikom su otele predsednika države, Nikolasa Madura i njegovu ženu Siliju Flores.

Juče, 3. januara su američke elitne jedinice Delta Force izvele brzu akciju u Karakasu. Gađale su vojne objekte venecuelanske vojske avionima i helikopterima, a potom u kratkom roku uspele da kidnapuju predsednika države Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su potom prebačeni u Njujork, gde će im biti suđeno zbog, kako kažu američke vlasti, "zločina koje su počinili" i aktivnosti vezanih za navodnu "saradnju sa narkokartelima" i vođenje istih.

Tramp je akciju proglasio briljantnom i sve je to gledao uživo, što ga je, kako je rekao, podsetilo na TV šou.

Bela kuća objavila je video na kojem se vidi kako Maduro s lisicama na rukama, u pratnji agenata DEA, pokušava da govori engleski, govoreći "Good night" i "Happy New Year" (Laku noć i Srećna Nova godina).

7:38

Vrhovni sud Venecuele odredio Delsi Rodrigez za privremenu predsednicu

Ustavno veće Vrhovnog suda Venecuele je naložilo da potpredsednica Delsi Rodrigez preuzme ulogu vršioca dužnosti predsednice zemlje u odsutnosti Nikolasa Madura, koji je otet juče rano ujutro u operaciji američkih snaga.

7:35

Nova fotografija Nikolasa Madura u pritvoru

Pojavila se fotografija koja prikazuje Nikolasa Madura s lisicama na rukama nakon što je ispraćen iz aviona, okružen agentima američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) i službe Homeland Security Investigations.

Američki partner Sky Newsa, NBC News, došao je u posed fotografije koja prikazuje zarobljenog venecuelanskog lidera u svetloplavoj majici s kapuljačom, dok ga okružuju američki zvaničnici.

Na društvenoj mreži Iks pojavile su se i druge fotografije, koje zasad nisu potvrđene, a na kojima se čini da Maduro sedi na stolici okružen agentima.

Na tim fotkama izgleda kao da ima lisice na rukama ispred tela i pozira s podignutim palcem. Na jednoj od fotografija stoji ispred aviona, nedugo nakon sletanja u Njujork.

Na svim tim fotografijama Maduro nosi istu svetloplavu majicu s kapuljačom, tamnoplavu trenerku, bele čarape i cipele.

7:22

Dan posle otmice Nikolasa Madura

Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores prebačeni su u Njujork nakon opsežne američke vojne operacije u Venecueli.

Maduro je smešten u pritvorski centar u Bruklinu, gde čeka suđenje po optužbama za trgovinu drogom i oružjem, dok je američki predsednik Donald Tramp poručio da će SAD voditi zemlju do prenosa vlasti i preuzeti kontrolu nad velikim venecuelanskim rezervama nafte.

U međuvremenu, Vrhovni sud Venecuele imenovao je potpredsednicu Delsi Rodrigez za vršioca dužnosti predsednice, a među Venecuelancima vladaju pomešani osećaji radosti, nade, ali i teškoća, piše CNN.

Autor: D.Bošković

#Bela kuca

#Dea

#Zatvor

#lisice

#maduro

#snimak

POVEZANE VESTI

Svet

ŠTA ČEKA VENECUELU POSLE OTMICE MADURA? Tri scenarija su u igri, jedan je POSEBNO OPASAN! Oči celog sveta su uprte u NJIH, evo šta sada sledi (FOTO)

Svet

MADURO U NJUJORKU! Preti mu smrtna kazna zbog optužbi za narkoterorizam (VIDEO)

Svet

Tramp: SAD će upravljati Venecuelom do bezbedne i uređene tranzicije - Maduro uhapšen u spektakularnoj operaciji!

Svet

Hapšenje Madura

Svet

MADURO S POVEZOM NA OČIMA: Tramp objavio sliku predsednika Venecuele posle hapšenja (FOTO)

Svet

KRIM U PLAMENU! Ukrajinci napali dronovima, odjekuju eksplozije, pogođeni ruski helikopteri Mi-8 i radar! Ogromna šteta, objavljeni snimci udara