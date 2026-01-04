MADURO U NJUJORKU! Preti mu smrtna kazna zbog optužbi za narkoterorizam (VIDEO)

Avion koji je prevozio uhapšenog predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores stigao je danas vojnu bazu američke Nacionalne garde Stjuat Er u američkoj saveznoj državi Njujork, saopštio je federalni zvaničnik za CNN.

NBC Njuz javlja da se mala grupa ljudi okupila ispred vojne baze, protestujući zbog američke vojne intervencije u Venecueli i hapšenja Madura i držeći transparente sa natpisima "Bez rata u Venecueli" i "Dalje ruke od Venecuele".



Kako saznaje ABC njuz, Maduro će biti prebačen helikopterom u grad Njujork, u pratnji američke Uprave za suzbijanje narkotika (DEA), a zatim će se kolona vozila uputiti do "lokacije u Njujorku radi obrade" pre nego što bude pritvoren.

"... Extraordinary images out of New York, where Nicolás Maduro has now arrived in the United States, expected to be arraigned in the coming days." pic.twitter.com/xPYYTkvHgX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 03. јануар 2026.

Predsednik Venecuele će se naredne sedmice suočiti sa optužbama za drogu i oružje na federalnom sudu u Manhattanu.

Ranije danas Ministarstvo pravde SAD je podiglo novu optužnicu protiv Madura, njegove supruge i sina.

Prema optužnici, SAD optužuju Madura za zaveru u vezi s narkoterrorizmom i da uvoženjem kokaina u SAD.

Takođe, navodi CBS njuz, optužen je za posedovanje i zaveru za posedovanje "automatskih pušaka i destruktivnih uređaja".

Autor: D.Bošković