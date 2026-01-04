AKTUELNO

MADURO U NJUJORKU! Preti mu smrtna kazna zbog optužbi za narkoterorizam (VIDEO)

Foto: Tanjug AP/Alex Brandon, Tanjug AP/Cristian Hernandez

Avion koji je prevozio uhapšenog predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores stigao je danas vojnu bazu američke Nacionalne garde Stjuat Er u američkoj saveznoj državi Njujork, saopštio je federalni zvaničnik za CNN.

NBC Njuz javlja da se mala grupa ljudi okupila ispred vojne baze, protestujući zbog američke vojne intervencije u Venecueli i hapšenja Madura i držeći transparente sa natpisima "Bez rata u Venecueli" i "Dalje ruke od Venecuele".


Kako saznaje ABC njuz, Maduro će biti prebačen helikopterom u grad Njujork, u pratnji američke Uprave za suzbijanje narkotika (DEA), a zatim će se kolona vozila uputiti do "lokacije u Njujorku radi obrade" pre nego što bude pritvoren.

Predsednik Venecuele će se naredne sedmice suočiti sa optužbama za drogu i oružje na federalnom sudu u Manhattanu.

Ranije danas Ministarstvo pravde SAD je podiglo novu optužnicu protiv Madura, njegove supruge i sina.

Prema optužnici, SAD optužuju Madura za zaveru u vezi s narkoterrorizmom i da uvoženjem kokaina u SAD.

Takođe, navodi CBS njuz, optužen je za posedovanje i zaveru za posedovanje "automatskih pušaka i destruktivnih uređaja".

