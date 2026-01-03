PRATITE UŽIVO: Madura izvode iz aviona u Njujorku!

Avion u kom je bio uhapšeni predsednik Venecuele Nikolas Maduro sleteo je u Njujork, javlja CNN.

Avion sa uhapšenim venecuelanskim predsednikom Nikolasom Madurom i njegovom suprugom Silijom Flores stigao je na Stewart Air National Guard bazu u Njujorku, prema federalnom zvaničniku.

NBC News javlja da se mala grupa ljudi okupila ispred vojne baze, protestujući zbog američke vojne intervencije u Venecueli i hapšenja Madura i držeći transparente sa natpisima "Bez rata u Venecueli" i "Dalje ruke od Venecuele".

Maduro i njegova supruga izvučeni su iz spavaće sobe tokom opsežne operacije američke vojske u Karakasu tokom noći.

Madurovi su helikopterom prebačeni iz Venecuele na USS Iwo Jima, američki desantni brod, koji ih je potom prebacio do američke vojne baze Gvantanamo na Kubi. Odatle su imali specijalan let za Njujork.

Po dolasku na aerodrom u oblasti Njujorka, Madura bi helikopterom trebalo da prevezu u grad, gde će biti procesuiran i prebačen u zatvor Metropolitan Detention Center, rekli su zvaničnici upoznati sa slučajem američkim partnerima NBC News.

Ministarstvo pravde SAD danas je otvorilo novi optužni predlog protiv Madura, zajedno sa njegovom suprugom i sinom.

Očekuje se da predsednik Venecuele bude priveden pred sud najkasnije do ponedeljka uveče.

Autor: Dalibor Stankov