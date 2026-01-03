AKTUELNO

Svet

PRATITE UŽIVO: Madura izvode iz aviona u Njujorku!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Avion u kom je bio uhapšeni predsednik Venecuele Nikolas Maduro sleteo je u Njujork, javlja CNN.

Avion sa uhapšenim venecuelanskim predsednikom Nikolasom Madurom i njegovom suprugom Silijom Flores stigao je na Stewart Air National Guard bazu u Njujorku, prema federalnom zvaničniku.

NBC News javlja da se mala grupa ljudi okupila ispred vojne baze, protestujući zbog američke vojne intervencije u Venecueli i hapšenja Madura i držeći transparente sa natpisima "Bez rata u Venecueli" i "Dalje ruke od Venecuele".

Maduro i njegova supruga izvučeni su iz spavaće sobe tokom opsežne operacije američke vojske u Karakasu tokom noći.

Madurovi su helikopterom prebačeni iz Venecuele na USS Iwo Jima, američki desantni brod, koji ih je potom prebacio do američke vojne baze Gvantanamo na Kubi. Odatle su imali specijalan let za Njujork.

Po dolasku na aerodrom u oblasti Njujorka, Madura bi helikopterom trebalo da prevezu u grad, gde će biti procesuiran i prebačen u zatvor Metropolitan Detention Center, rekli su zvaničnici upoznati sa slučajem američkim partnerima NBC News.

Ministarstvo pravde SAD danas je otvorilo novi optužni predlog protiv Madura, zajedno sa njegovom suprugom i sinom.

Očekuje se da predsednik Venecuele bude priveden pred sud najkasnije do ponedeljka uveče.

Autor: Dalibor Stankov

#Donald Tramp

#Hapšenje

#Metropolitan Detention Center

#Međunarodna politika

#Njujork

#SAD

#Stewart Air National Guard

#Venecuela

#maduro

POVEZANE VESTI

Svet

'MI ĆEMO UPRAVLJATI VENECUELOM' Tramp posle hapšenja Madura: Upozorenje svima koji bi ugrozili američki suverenitet ili ugrozili američke živote (VIDE

Svet

MADURO DO PONEDELJKA PRED AMERIČKIM SUDOM: Uhapšeni predsednik Venecuele iz vojne baze prebačen u zatvor u Njujorku!

Svet

HAOS U VENECUELI: Veliki sukobi dan nakon izbora, puca se na sve strane! Vlasti za sve krive hakere iz Severne Makedonije (FOTO+VIDEO)

Svet

KADROVI IZ VENECUELE PODSEĆAJU NA HOROR FILM: Veliki sukobi dan nakon izbora, puca se na sve strane - Vlasti KRIVE HAKERE iz Severne Makedonije (VIDEO

Svet

Zahtevamo dokaz da je Maduro živ! Potpredsednica Venecuele se oglasila: Ne znamo gde se nalaze...

Svet

MADURO RASPOREDIO TEŠKO NAORUŽANJE I RAKETE: Venecuela spremna za RAT sa Amerikom!