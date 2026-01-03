Predsednik Venecuele Nikolas Maduro danas je, zajedno sa suprugom, otet od strane američke elitne jedinice Delta fors, nakon čega su izvedeni iz zemlje i odvedeni u SAD.

Predsednik SAD Donald Tramp obraća se iz svoje rezidencije Mar-a-Lago gde govori o napadu koji je izveden na prestonicu Venecuele i hapšenju predsednika Nikolasa Madura.

- Kasno sinoć i rano danas, po mojem uputstvu, Oružane snage Sjedinjenih Država izvele su vanrednu vojnu operaciju u glavnom gradu Venecuele. Ogromna američka vojna snaga, vazduh, kopno i more, korišćena je za pokretanje spektakularnog napada, a to je bio napad kakav ljudi nisu videli od Drugog svetskog rata. Bila je to sila protiv jako utvrđene vojne tvrđave u srcu Karakasa kako bi se odmetnuti diktator Nikolas Maduro priveo pravdi - rekao je na početku Tramp i dodao:

- Ovo je bio jedan od najzapanjujućih, najefikasnijih i najmoćnijih prikaza američke vojne moći i kompetentnosti u američkoj istoriji. A ako razmislite o tome, uradili smo i neke druge dobre primere, poput napada na Sulejmanija. Napad i uništenje i desetkovanje iranskih nuklearnih postrojenja nedavno u operaciji poznatoj kao Ponoćni čekić, sve je savršeno izvedeno i urađeno. Nijedna nacija na svetu ne bi mogla da postigne ono što je Amerika postigla juče ili, iskreno, za samo kratak vremenski period.

- Nijedna nacija na svetu ne bi mogla da postigne ono što je Amerika postigla juče ili, iskreno, za samo kratak vremenski period. Svi venecuelanski vojni kapaciteti bili su nemoćni dok su muškarci i žene naše vojske, radeći sa američkim snagama reda, uspešno uhvatili Madura usred noći. Bio je mrak. Svetla Karakasa su uglavnom bila ugašena zbog određene stručnosti koju posedujemo. Bilo je mrak i bilo je smrtonosno. Ali uhvaćeni zajedno sa svojom suprugom, Silijom Flores, koji se sada suočavaju sa američkom pravdom, Maduro i Flores su optuženi u Južnom okrugu Njujorka - dodao je.

Zahvalio se pripadnicima vojske.

- Ovi visoko obučeni ratnici koji su delovali u saradnji sa američkim snagama reda zatekli su ih u veoma spremnom položaju. Čekali su nas. Znali su da imamo mnogo brodova na moru, koji samo čekaju. Znali su da dolazimo. Dakle, bili su u spremnom položaju, onome što se zove spremni položaj, ali su bili potpuno preplavljeni i veoma brzo onesposobljeni. Da ste videli ono što sam ja video sinoć, bili biste veoma impresionirani. Nisam siguran da ćete to ikada videti, ali je bilo neverovatno videti. Nijedan američki vojnik nije poginuo i nijedan komad američke opreme nije izgubljen - izjavio je.

O opremi i naoružanju koje je korišćeno

- Imali smo mnogo helikoptera, mnogo aviona, mnogo ljudi učestvovalo je u toj borbi. Ali razmislite o tome. Nijedan komad vojne opreme nije izgubljen. Nijedan pripadnik, što je još važnije, nije poginuo. Vojska Sjedinjenih Država je daleko najjača i najstrašnija vojska na planeti. Sa sposobnostima i veštinama, naši neprijatelji teško mogu da zamisle da imamo najbolju opremu bilo gde u svetu. Nema opreme kakvu mi imamo. I to vidite čak i ako samo pogledate brodove. Znate, uništili smo 97 procenata droge koja dolazi morem. A ta droga uglavnom dolazi iz mesta koje se zove Venecuela. Vodićemo zemlju dok ne budemo mogli da izvršimo bezbednu, pravilnu i razumnu tranziciju.

O narodu Venecuele

- Želimo mir, slobodu i pravdu za veliki narod Venecuele, a to uključuje i mnoge iz Venecuele koji sada žive u Sjedinjenim Državama i žele da se vrate u svoju zemlju, to je njihova domovina. Ne smemo rizikovati da neko drugi preuzme Venecuelu, a da nema na umu dobrobit venecuelanskog naroda. Decenijama toga nećemo dozvoliti da se to desi. Mi smo sada tamo i ono što ljudi ne razumeju, ali razumeju, dok ovo govorim, mi smo sada tamo, ali ostaćemo dok se ne dogodi pravilna tranzicija.

- Naše veoma velike naftne kompanije Sjedinjenih Država, najveće bilo gde u svetu, ući će, potrošiti milijarde dolara, popraviti teško oštećenu infrastrukturu, naftnu infrastrukturu, i početi da zarađuju novac za zemlju. I spremni smo da izvedemo drugi i mnogo veći napad ako bude potrebno. Zapravo smo pretpostavili da će drugi talas biti neophodan, ali sada verovatno nije. Prvi talas, ako želite tako da se nazove, prvi napad je bio toliko uspešan da verovatno ne moramo da uradimo drugi, ali smo spremni da napravimo drugi talas. Mnogo veći talas, zapravo. Ovo je bilo precizno, ali imamo mnogo veći talas koji verovatno neće morati da se desi. Ovo partnerstvo Venecuele sa Sjedinjenim Američkim Državama, zemljom sa kojom svi žele da budu uključeni zbog onoga što smo uspeli da uradimo i postignemo, učiniće narod Venecuele bogatim, nezavisnim i bezbednim. A takođe će učiniti mnoge, mnoge ljude iz Venecuele koji žive u Sjedinjenim Državama izuzetno srećnim. Patili su. Toliko im je oduzeto.

O optužbama Madura

- Kako se navodi u optužnici, on je lično nadgledao zlobni kartel poznat kao Kartel de los Soles, koji je preplavio našu naciju smrtonosnim otrovom odgovornim za smrt bezbrojnih Amerikanaca, mnogih, mnogih Amerikanaca, stotina hiljada Amerikanaca tokom godina koji su umrli zbog njega. Maduro i njegova supruga uskoro će se suočiti sa punom snagom američke pravde i biti suđeni na američkom tlu. Trenutno su na brodu kojim će se uputiti, na kraju, ka Njujorku, a onda će se doneti odluka, pretpostavljam, između Njujorka i Majamija ili Floride. Ali imamo ljude kod kojih će biti ogromni dokazi o njihovim zločinima.

- Ova izuzetno uspešna operacija trebalo bi da posluži kao upozorenje svima koji bi ugrozili američki suverenitet ili ugrozili američke živote. Veoma je važno da embargo na svu venecuelansku naftu ostaje na snazi. Američka armada ostaje spremna, na pozicijama, a Sjedinjene Države zadržavaju sve vojne opcije dok se zahtevi Sjedinjenih Država u potpunosti ne ispune. Sve političke i vojne ličnosti u Venecueli trebalo bi da shvate da se ono što se dogodilo Maduru može dogoditi i njima, i da će im se dogoditi. Diktator i terorista, Maduro, konačno je nestao u Venecueli. Ljudi su slobodni. Ponovo su slobodni. Prošlo je mnogo vremena za njih, ali su slobodni. Amerika je bezbednija nacija. Jutros je ponosnija nacija jer nije dozvolila ovoj užasnoj osobi i ovoj zemlji koja nam je činila veoma loše stvari. Nije dozvolila da se to desi, a zapadna hemisfera je trenutno mnogo bezbednije mesto za boravak - završio je.

Podsetimo, američke snage su rano jutrosnapale glavni grad Venecuele. Cilj je bilo hapšenje predsednika VenecueleNikolasa Madura. On je zajedno sa suprugom otet od strane američke elitne jedinice Delta fors. Oboje su nasilno izvedeni iz zemlje i odvedeni u SAD.

Autor: Jovana Nerić