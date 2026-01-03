MADURO DO PONEDELJKA PRED AMERIČKIM SUDOM: Uhapšeni predsednik Venecuele iz vojne baze prebačen u zatvor u Njujorku!

Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores sleteli su u vojnu bazu Nacionalne garde Stjuart u Njujorku, odakle će bivši predsednik Venecuele biti prebačen u zatvor Metropolitan Detention Center i izveden pred američki sud do ponedeljka uveče.

Prema navodima CNN-a, avion u kojem su se nalazili Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores sleteo je u vazduhoplovnu bazu Nacionalne garde Stjuart u saveznoj državi Njujork.

Kako prenosi NBC News, po dolasku na aerodrom Maduro će biti helikopterom prebačen u grad, gde će biti procesuiran i smešten u Metropolitan Detention Center, jedan od najpoznatijih zatvora u Njujorku.

Zvaničnici upoznati sa situacijom navode da se očekuje da će Maduro biti izveden pred sud najkasnije do ponedeljka uveče, gde će mu biti predstavljene optužbe.

Njegovo hapšenje i prebacivanje u SAD izazvalo je snažne reakcije na međunarodnoj političkoj sceni, dok američki predsednik Donald Tramp nastavlja da objavljuje detalje o akciji na društvenim mrežama.

Autor: Dalibor Stankov