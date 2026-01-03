Tramp: SAD će upravljati Venecuelom do bezbedne i uređene tranzicije - Maduro uhapšen u spektakularnoj operaciji!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će SAD upravljati Venecuelom do „bezbedne i uređene tranzicije“, nakon što su američke snage izvele spektakularnu vojnu operaciju u Karakasu i uhapsile Nikolasa Madura i njegovu suprugu.

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da će Sjedinjene Američke Države „upravljati Venecuelom“ dok ne bude sprovedena bezbedna i uređena tranzicija vlasti. On je dodao da će američke naftne kompanije ući u zemlju, investirati milijarde dolara i obnoviti teško oštećenu infrastrukturu.

„Naše naftne kompanije, najveće na svetu, ući će, potrošiti milijarde dolara, popraviti teško pokvarenu infrastrukturu i početi da zarađuju novac za zemlju“, rekao je Tramp, prenosi NBC Njuz.

Prema njegovim rečima, SAD su već prisutne na terenu i „ostaće da u suštini upravljaju zemljom dok ne bude moguće sprovesti odgovarajuću tranziciju“.

Tramp je istakao da Vašington ne želi da se ponovi situacija iz prethodnih godina, kada bi „neko drugi došao na vlast, a problemi ostali isti“.

Kasno sinoć i tokom dana, po njegovom nalogu, američke Oružane snage izvele su „izuzetnu vojnu operaciju“ u glavnom gradu Venecuele, Karakasu. „Upotrebljena je vazdušna, kopnena i pomorska sila u spektakularnom napadu kakav ljudi nisu videli još od Drugog svetskog rata“, rekao je Tramp.

Cilj napada bio je da se „odmetnuti diktator“ Nikolas Maduro privede pravdi. Američke specijalne jedinice zarobile su Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izvele ih iz zemlje.

Državna tužiteljka SAD Pem Bondi saopštila je da će se bračni par Maduro suočiti s optužnicom koju je protiv njih podigao sud u Njujorku.

Autor: Dalibor Stankov