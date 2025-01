DONALD TRAMP ZAPOČEO DEPORTACIJU MIGRANATA: Sa lisicama na rukama, pognutih glava ulaze u avion (FOTO)

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit objavila je da je počela deportacija migranata iz Sjedinjenih Američkih Država vojnim avionima.

Ona je objavila slike postrojenih migranata vezanih lisicama dok se ukrcavaju u vojni avion.

"Počeli su letovi za deportaciju. Predsednik Tramp šalje snažnu i jasnu poruku celom svetu: ako ilegalno uđete u Sjedinjene Američke Države, suočićete se sa teškim posledicama", napisala je ona na društvenoj mreži "X"

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1