POČELO JE! Tramp ISPUNIO OBEĆANJE, avioni puni ilegalnih migranata, objavljene su i fotografije (FOTO)

Portparolka Bele kuće Karolin Livit objavila je u petak da su "letovi za deportaciju počeli", objavivši fotografije ljudi koji se ukrcavaju u vojne avione.

"Predsednik Tramp šalje jaku i jasnu poruku celom svetu, ako ilegalno uđete u SAD, snosićete teške posledice", navela je Livit.

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1