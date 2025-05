OLUJA POGDILA DELOVE SAD: Padao grad veličine jajeta, uzbuna zbog tornada, kiša omela i koncert čuvene zvezde

Jaka oluja koja je zahvatila Minesotu, Viskonsin, Ilinois i Mičigen, izazvala je mogućnost pojave tornada, oborila drveće i električne vodove, a olujna kiša omela je koncert pevačice Bijonse u Čikagu.

Iako nisu zabeleženi smrtni slučajevi niti ozbiljne povrede, oluja je izazvala probleme u nekoliko država, piše NBC njuz.

U Čikagu je koncert na otvorenom, koji se održavao na stadionu "Soldier Field", morao da bude odložen nekoliko sati zbog vremenskih neprilika.



Video snimci s događaja prikazuju snažnu kišu, dok je Nacionalna meteorološka služba upozoravala na mogućnost udara vetra brzine do 130 kilometara na čas.

Lightning ⚡️ storm over Lake Michigan here in Chicago while planes fly inbound to O’Hare. Pretty cool stuff. pic.twitter.com/16IyBPCDi6