SAČMARA, PIŠTOLJ, NOŽEVI: Napadač na Donalda Trampa bio naoružan do zuba, oglasio se šef policije (VIDEO)

Vršilac dužnosti šefa policije Vašingtona Džefri Kerol izjavio je danas da je muškarac koji je otvorio vatru na kontrolni punkt pripadnika tajne službe u hotelu "Hilton" u tom gradu, u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, imao nekoliko komada oružja.

Kerol je kazao da je napadač bio gost hotela u kojem je održan događaj, prenosi BBC.

"Bio je naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa. Dok je trčao kroz taj kontrolni punkt, pripadnici policije Tajne službe Sjedinjenih Država presreli su tu osobu", rekao je Kerol.

On je dodao da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", kao i da se veruje da je napadač bio "usamljeni" strelac.

"Čini se da u ovom trenutku ne postoji nikakva opasnost za javnost", rekao je Kerol.

Kerol je kazao da će biti pregledani video-snimci sa druge strane hotela kako bi se utvrdilo kako je naoružani muškarac ušao do kontrolnog punkta.

Muškarca koji je osumnjičen da je otvorio vatru tokom održavanja večere Udruženja dopisnika Bele kuće policija je identifikovala kao Kola Tomasa Alena (31), koji živi u predgrađu Los Anđelesa u Kaliforniji, rekla su dva izvora koja su upoznata sa detaljima istrage za CNN.

Napadač, 31-godišnji Kol Tomas Alen, profesor i diplomac Kalteka iz Kalifornije je uhapšen.

Profil na LinkedIn-u koji odgovara njegovom imenu i fotografiji opisuje ga kao nastavnika sa skraćenim radnim vremenom u C2 Education, kompaniji za pripremu testova i podučavanje.

Prema njegovom LinkedIn profilu, Alen je diplomirao na Kalifornijskom institutu za tehnologiju 2017. godine sa diplomom mašinskog inženjerstva, a prošle godine je stekao master diplomu iz računarskih nauka na Kalifornijskom državnom univerzitetu-Domingez Hils.

Alen je donirao 25 dolara za predsedničku kampanju Kamale Haris u oktobru 2024. godine, prema evidenciji Federalne izborne komisije.

Autor: Marija Radić