SVET U ŠOKU! Prve reči Trampa nakon pucnjave na večeri: Rekao u kakvom stanju je prva dama (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas, nakon pucnjave tokom održavanja godišnje večere Udruženja dopisnika Bele kuće u hotelu Hilton u Vašingtonu, da je svestan da radi opasan posao, ali da on "vodi prilično normalan život" i da se dobro nosi sa tim, koliko god je to moguće.

"Zaista to prihvatam onakvim kakvo jeste. Radim to za zemlju. Ne radim to ni iz jednog drugog razloga", kazao je Tramp, prenosi CNN.

On je pohvalio svoju suprugu, Melaniju Tramp da "radi sjajan posao".

"Ona mi je mnogo puta rekla 'radiš opasan posao', ali to ide i uz nju. Opasno je i za nju. Sedeli smo tamo večeras. Čuli smo tu buku i zvučalo je kao da je neko ispustio poslužavnik ili ispalio metak. Nadao sam se da je poslužavnik, ali nije bio. I opet, imali smo neke veoma hrabre ljude koji su uradili odličan posao. Zato smo veoma ponosni na njih i zadovoljni njima", kazao je Tramp.

Tramp je nakon incidenta u kojem je naoružani napadač na kontrolnom punktu prilikom ulaska na događaj koji je organizovala Bela kuća otvorio vatru na prisutne, na društvenoj mreži Truth Social napisao da su on, njegova supruga, potrpedsednik Džej Di Vens i svi članovi kabineta "u savršenom stanju".

BREAKING: Trump was just rushed off the stage during the White House Correspondents' Dinner. — 26. април 2026.

"Tajna služba i policija su uradili fantastičan posao. Reagovali su brzo i hrabro. Napadač je uhapšen, a ja sam preporučio da 'pustimo da se predstava nastavi', ali ćemo se u potpunosti voditi odlukama policije. Uskoro će doneti odluku. Bez obzira na tu odluku, veče će biti mnogo drugačije od planiranog i jednostavno ćemo morati da to ponovimo", kazao je Tramp.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani a u pucnjavi niko od prisutnih na događaju nije povređen.

Direktor Tajne službe Šon Karan rekao je da je u pucnjavi jedan pripadnik obezbeđenja upucan u zaštitnoj opremi, zbog čega je hospitalizovan, kao i da je osumnjičeni odmah uhapšen.

Prema izveštajima medija, u hotelu u kojem se održavao događaj čulo se pet hitaca.

Autor: Marija Radić