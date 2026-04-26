BIO GOST HOTELA, KOD SEBE IMAO ARSENAL ORUŽJA! Šta do sad znamo o napadaču na Trampa: Evo gde se sada nalazi Kol Tomas Alen (FOTO)

Osumnjičeni napadač koji je sinoć ispalio hice na večeri udruženja dopisnika Bele kuće, na kojoj je prisustvovao predsednik Sjedinjenih američkih država, Donald Tramp, identifikovan je kao Kol Tomas Alen i ima trideset i jednu godinu, prenose američki mediji.

Kako se do sada saznalo, ovaj 31-godišnjak je, prema izveštajima, iz Torensa je u Kaliforniji, jugozapadnog predgrađa Los Anđelesa.

Mediji u Americi navode da je Alen radio kao privatni profesor u Torensu nakon što je diplomirao na visokocenjenom Kalifornijskom institutu za tehnologiju.

Policija navodi da je on bio gost hotela "Vašington Hilton", gde se večera održavala, i da je kod sebe imao više komada oružja, uključujući vatreno oružje i noževe.

Alen se trenutno nalazi na bolničkom lečenju nakon incidenta.

Očekuje se da će zvanična optužnica protiv njega biti podignuta u ponedeljak.

Podsetimo, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump hitno evakuisan je tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće u hotelu Va šington Hilton, nakon što je došlo do pucnjave u blizini bezbednosne zone objekta.

Na prvim snimcima sa sigurnosnih kamera, koji je na mrežama objavio predsednik Tramp, vidi se kako naoružani napadač trči pored agenata, posle čega agenti otvaraju vatru na njega.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio u subotu oko 20.40 časova po lokalnom vremenu, kada je naoružani napadač pokušao da probije bezbednosni punkt u hotelu i otvorio vatru.

Svedoci navode da se čulo više hitaca, nakon čega je nastala panika među zvanicama, a pojedini gosti su potražili zaklon ispod stolova.

Napadač, koji je prema dostupnim podacima bio naoružan vatrenim oružjem i noževima, savladan je i uhapšen u blizini kontrolnog punkta, pre nego što je uspeo da uđe u glavnu salu gde se održavala svečanost.

Pripadnici Tajne službe odmah su reagovali i evakuisali predsednika Trampa, prvu damu i ostale visoke zvaničnike u bezbednu zonu. Zvaničnici su potvrdili da predsednik nije povređen.

U incidentu je jedan agent pogođen, ali ga je zaštitio pancirni prsluk i nalazi se van životne opasnosti.

Istraga je u toku, a motiv napada za sada nije poznat. Prema dosadašnjim informacijama, nema indicija da je u napadu učestvovalo više osoba.

