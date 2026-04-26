TRAMPOV AGENT NAPUSTIO BOLNICU: Pancir mu spasao život u hotelu 'Hilton', napadač odmah uhapšen!

Agent Tajne službe, koji je ranjen tokom dramatične pucnjave na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, pušten je na kućno lečenje, prenosi NBC. Incident se dogodio u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, gde je naoružani muškarac, identifikovan kao Kol Tomas Alen (31), ispalio pet hitaca pre nego što je savladan.

Američki predsednik Donald Tramp, koji je prisustvovao događaju, potvrdio je da je agent u dobrom stanju i naglasio ulogu zaštitne opreme.

"Rekli smo mu da ga volimo i poštujemo", izjavio je Tramp na konferenciji za novinare, dodajući da je agenta verovatno spasao balistički prsluk.

Direktor Tajne službe Šon Karan objasnio je da je pripadnik obezbeđenja pogođen direktno u zaštitnu opremu, nakon čega je preventivno hospitalizovan. Napadač je identifikovan i odmah lišen slobode, dok su svi prisutni u hotelu bili evakuisani odmah nakon ispaljivanja hitaca.

Autor: D.S.