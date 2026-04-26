'Političkom nasilju nema mesta ni u jednoj demokratiji' Reakcija svetskih lidera posle pucnjave u Vašingtonu

Svetski lideri osudili su danas incident u Vašingtonu, u kojem je muškarac tokom protekle noćiotvorio vatru na kontrolnom punktu u hotelu "Hilton", gde se održavala svečana večera Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, navodeći da je to bio čin "političkog nasilja".

Kanadski premijer Mark Karni, čija je vlada bila u napetim trgovinskim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao da "oseća olakšanje što su predsednik, prva dama i svi gosti bezbedni nakon izveštaja o pucnjavi na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu", prenosi Gardijan.

"Političkom nasilju nema mesta ni u jednoj demokratiji i moje misli su sa svima koji su potreseni ovim uznemirujućim događajem", naveo je Karni u objavi na platformi X.

Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum je kazala da je "dobro što su predsednik Tramp i njegova supruga bezbedni nakon nedavnih događaja".

"Izražavamo im poštovanje. Nasilje nikada ne sme biti put", kazala je Šejnbaum.

Australijski premijer Entoni Albaneze rekao je da mu je drago da su svi prisutni na događaju na kojem se dogodila pucnjava bezbedni.

"Aplaudiramo radu Tajne službe i agencija za sprovođenje zakona zbog njihove brze akcije", naveo je u saopštenju.

Lideri iz celog sveta osudili su čin "političkog nasilja" i izrazili olakšanje što su američki predsednik Donald Tramp, zvaničnici i novinari nepovređeni nakon pucnjave na večeri dopisnika Bele kuće.

Tramp je zajedno sa drugim prisutnima na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, tokom protekle noći evakuisan iz hotela "Hilton" nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolni punkt u lobiju istog hotela u kojem je Džon Hinkli pokušao da izvrši atentat na predsednika Ronalda Regana 1981. godine.

Muškarca koji je osumnjičen da je otvorio vatru tokom održavanja večere Udruženja dopisnika Bele kuće policija je identifikovala kao Kola Tomasa Alena (31), koji živi u predgrađu Los Anđelesa u Kaliforniji.

Policija je saopštila da je on bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

