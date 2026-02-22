PRVA FOTOGRAFIJA NAPADAČA KOJI JE POKUŠAO UPAD NA TRAMPOVO IMANJE: Sa sobom imao sačmaru i kanister goriva - Hitno se oglasila Bela kuća

Identitet preminulog muškarca koji je ubijen nakon što je pokušao da neovlašćeno uđe u kompleks Mar-a-Lago, rezidenciju predsednika SAD Donalda Trampa, je utvrđen. Povodom incidenta se oglasila i portparolka Bele kuće Karolin Livit.

- Ubijeni je bio 21-godišnji Ostin T. Martin iz Kamerona u Severnoj Karolini - reklo je više izvora za CBS News.

Vlasti navode da je nosio sačmaricu i kanister goriva kada je ušao u Mar-a-Lago, pri čemu je ušao u kompleks u trenutku kada je jedan gost izlazio.

Martinova porodica prijavila je njegov nestanak tek juče, javlja CBS. Zvaničnici istražuju da li je oružje kupio tokom vožnje iz Severne Karoline prema Floridi, navodi CBS.

The man who stormed President Trump's Mar-a-Lago with a SHOTGUN has been identified as Austin Tucker Martin, 21

Family reported him missing days ago, then he showed up with a shotgun at 1:30AM and was neutralized

FOLLOW & REPOST, THE NEXT DROP WILL BE SHOCKING 👉@SGTnewsNetworks pic.twitter.com/NkcdnLwhgj — Sergeant News Network (@SGTnewsNetworks) 22. фебруар 2026.

Karolin Livit je na mreži X kritikovala odluku demokrata o ukidanju odeljenja Tajne službe, istakavši njihovu brzu reakciju u sprečavanju naoružanog upada u dom predsednika Trampa.

Usred noći, dok je većina Amerikanaca spavala, Tajna služba Sjedinjenih Država reagovala je brzo i odlučno kako bi neutralisala ludačku osobu, naoružanu sačmarom i kanisterom sa benzinom, koja je upala u dom predsednika Trampa. Federalni organi za sprovođenje zakona rade 24/7 kako bi našu zemlju učinili bezbednom i zaštitili sve Amerikance. Sramotno je i nepromišljeno što su demokrate odlučile da zatvore njihovo odeljenje - navela je Livit na X.

In the middle of the night while most Americans were asleep, the United States Secret Service acted quickly and decisively to neutralize a crazy person, armed with a gun and a gas canister, who intruded President Trump’s home. Federal law enforcement are working 24/7 to keep our… https://t.co/MYTsHqR4cx — Karoline Leavitt (@PressSec) 22. фебруар 2026.

Autor: Iva Besarabić