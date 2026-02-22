AKTUELNO

Svet

PRVA FOTOGRAFIJA NAPADAČA KOJI JE POKUŠAO UPAD NA TRAMPOVO IMANJE: Sa sobom imao sačmaru i kanister goriva - Hitno se oglasila Bela kuća

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Twitter.com, Tanjug AP/Allison Robbert ||

Identitet preminulog muškarca koji je ubijen nakon što je pokušao da neovlašćeno uđe u kompleks Mar-a-Lago, rezidenciju predsednika SAD Donalda Trampa, je utvrđen. Povodom incidenta se oglasila i portparolka Bele kuće Karolin Livit.

- Ubijeni je bio 21-godišnji Ostin T. Martin iz Kamerona u Severnoj Karolini - reklo je više izvora za CBS News.

Vlasti navode da je nosio sačmaricu i kanister goriva kada je ušao u Mar-a-Lago, pri čemu je ušao u kompleks u trenutku kada je jedan gost izlazio.

Martinova porodica prijavila je njegov nestanak tek juče, javlja CBS. Zvaničnici istražuju da li je oružje kupio tokom vožnje iz Severne Karoline prema Floridi, navodi CBS.

Povodom incidenta se oglasila i portparolka Bele kuće Karolin Livit.

Karolin Livit je na mreži X kritikovala odluku demokrata o ukidanju odeljenja Tajne službe, istakavši njihovu brzu reakciju u sprečavanju naoružanog upada u dom predsednika Trampa.

Usred noći, dok je većina Amerikanaca spavala, Tajna služba Sjedinjenih Država reagovala je brzo i odlučno kako bi neutralisala ludačku osobu, naoružanu sačmarom i kanisterom sa benzinom, koja je upala u dom predsednika Trampa. Federalni organi za sprovođenje zakona rade 24/7 kako bi našu zemlju učinili bezbednom i zaštitili sve Amerikance. Sramotno je i nepromišljeno što su demokrate odlučile da zatvore njihovo odeljenje - navela je Livit na X.

Autor: Iva Besarabić

