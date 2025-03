Bela kuća se oglasila o zahtevu da se Francuskoj vrati Kip slobode: Velika prepirka među saveznicima

Portparolka Bele kuće Karolin Livit izjavila je danas, povodom zahteva francuskog političara Rafaela Gluksmana da SAD treba da vrate Kip slobode, da je to apsolutno nemoguće.

Livit je rekla da samo može da podseti Gluksmana, koga je nazvala francuskim političarem nižeg ranga, da Francuzi samo zbog pomoći Sjedinjenih Američkih Država trenutno ne govore nemački, preneo je Glas Floride.

"Dakle, trebalo bi da budu veoma zahvalni našoj velikoj zemlji", poručila je Livit.

Njena izjava aludira na ulogu SAD u oslobađanju Francuske tokom Drugog svetskog rata, posebno kroz iskrcavanje u Normandiji 1944. godine.

Kip slobode bio je poklon Francuske SAD 1886. godine, povodom stogodišnjice američke nezavisnosti i kao simbol prijateljstva između dve nacije.

☎️ Hello 911, I’d like to report a murder



The French wants the Statue of Liberty Back



Karoline Leavitt said she’d like to remind the French, America is the only reason they don’t speak German right now. 🤣🤣🤣🤣https://t.co/v6iBaDqMjv



pic.twitter.com/mtWUo2qsdH