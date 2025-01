Sekretarka za štampu Bele kuće Karolin Livit tvrdi da je Trampova izjava o vojnom helikopteru zasnovana na istini.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo uvela ograničenja za letove helikoptera u blizini aerodroma 'Ronald Regan', dopuštajući samo letove policijskih i medicinskih helikoptera

Objava američkog predsednika Donalda Trampa, u kojoj on tvrdi da je vojni helikopter koji se sudario sa civilnim avionom u blizini Vašingtona leteo previsoko, zasnovana je na "istini", izjavila je danas sekretarka za štampu Bele kuće Karolin Livit.

- Predsednik (Tramp) je tu izjavu zasnovao na istini, jer je istina i to je činjenica, a prenele su mu je vlasti koje nadgledaju istragu ovog užasnog sudara aviona - rekla je Livit za CNN tokom konferencije za medije u Beloj kući.

Ranije danas, Tramp je na mreži Truth Social rekao da je helikopter "Black Hawk", mnogo pre sudara u vazduhu sa civilnim avionom, "leteo previsoko".

Njegovu tvrdnju dokazuje i novi snimak nesreće.

Tramp je to rekao nakon što je je Njujork tajms objavio da je helikopter možda leteo izvan odobrene putanje leta, na većoj visini nego što je trebalo da bude, i najmanje skoro kilometar od odobrene rute.

🚨 #BreakingNews: New CNN Footage Reveals More Shocking Details of DCA Midair Collision 🚨



Fresh footage released by CNN provides another critical angle of the Washington, D.C. crash.



🚁 The helicopter is clearly visible, heading straight toward the American Eagle CRJ700 before… https://t.co/NoB9OqSKdT pic.twitter.com/wgI3PzLCY3