Novi snimci nesreće u Vašingtonu: Jasniji detalji sudara aviona i helikoptera (VIDEO)

Nedavno objavljeni video snimci nesreće u Vašingtonu iznad reke Potomak donose nove, jasnije detalje o sudaru regionalnog aviona Amerikan Erlajns 5342, koji je obavljao PSA Erlajns Bombardije CRJ700, i američkog vojnog helikoptera Sikorski UH-60L Blek Hok.

Snimci, koji su se pojavili na društvenim mrežama, prikazuju trenutak udara iz više uglova, omogućavajući bolji uvid u sam događaj. Na snimcima se vidi kako CRJ700 prilazi aerodromu Ronald Rejgan na stabilnom prilazu pisti 33, dok helikopter dolazi sa strane i udara u avion na maloj visini. Ubrzo nakon sudara, oba vazduhoplova padaju u reku Potomak.

Video materijal pruža jasniju sliku o načinu na koji je došlo do nesreće, pri čemu se vidi da je helikopter leteo nisko i brzo, a avion nije imao vremena za izbegavanje udara. Ovaj video mogao bi da bude veoma važan u daljoj istrazi, posebno u vezi sa analizom visine i mogućnosti izbegavanja sudara.

Two new videos obtained by CNN show new angles on Wednesday night’s midair collision above Washington DC.



In the videos both aircraft can clearly be seen flying towards each other, then exploding and falling into the river after the fatal explosion. pic.twitter.com/W89o5387fp