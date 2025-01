Kristi Noem, američka ministarka za unutrašnju bezbednost, saopštila je da je svaki dostupni resurs Obalske straže SAD angažovan na pretrazi reke Potomak u Vašingtonu gde su se noćas sudarili avion "Amerikan erlajnza" i vojni helikopter Blek hok.

Ona je navela i da njeno ministarstvo aktivno prati situaciju i spremno je da pomogne lokalnim spasiocima.

U avionu je bilo 60 putnika i četiri člana posade, a u helikopteru tri vojnika.

We are deploying every available US Coast Guard resource for search and rescue efforts in this horrific incident at DCA. We are actively monitoring the situation & stand ready to support local responders.



Praying for the victims and first responders.