AMERIČKI BORBENI AVION PAO U ZALIV: Piloti se spasili katapultiranjem (VIDEO)

Dvojica pilota spasena su pošto se borbeni avion srušio u zaliv San Dijego u sredu ujutru po lokalnom vremenu, saopštio je Odsek za vatrogasno-spasilačke službe San Dijega.

Portparol američke mornarice potvrdio je za Ej-Bi-Si 10 Njuz da je avion bio E/A-18 G Growler. Portparol je rekao da je posada aviona iskočila, a da su ih spasili pripadnici obalske straže SAD.

Ekipa Ej-Bi-Si 10 Njuz bila je na mestu događaja, izveštavajući o drugoj priči, kada su videli neposredne posledice nesreće nešto pre 10:30 ujutro.

Pomorska vazduhoplovna baza Nort Ajlend nalazi se direktno istočno od mesta gde je bila ekipa u trenutku nesreće.

