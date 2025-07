Ona će teško zavoleti bilo koga: Gledateljka uverena da Anđelina duša krvari za Zvezdanom, Bebica se setio njene reakcije na uspomene sa njim! (VIDEO)

Podeljena mišljenja publike!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila ljubavni par Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu, ali rijaliti veterana Lepog Miću. Usledilo je još jedno telefonsko uključenje i javila se gledateljka Radmila.

- Bebice, kad si gledao Kačavendu i Gastoza u kakvom stanju su oni bili? Bio je lom i katastrofa - rekla je gledateljak.

- Ne interesuje me da li su bili pijani. Njihov sukob, pokazali su kakvi jesu. Ja kad sam se uključio sam komentarisao šta pričaju jedno o drugome, a kakvi su bili unutra - rekao je Bebica.

- Teodora, sviđaju mi se tvoji komentari i samo nastavi tako. Mićo, mi smo nekad bili na istoj strani, ali si me razočarao - dodala je gledateljka.

- Mislite na Anđelu? Kažite to njoj - rekao je Mića.

- Ja sam pozdžavala Miću kad su bili Anđela i Zvezdan. Hoću da ti kažem da ta ljubav još uvek krvari - rekla je gledateljka.

- Ja sam uvek govorio da je najviše volela Zvezdana - dodao je Mića.

- Mislim da će ona teško da zavoli bilo koga - rekla je gledateljka.

- Pa to smo svi rekli kad su bile uspomene - poručio je Bebica.

- Anđela je mene napala zbog Ene bez razloga, a onda se izvređala sa njom i rekla da nije mislila to. Anđela je iskoristila moju dobrotu prema njoj, sve što sam činio prema njoj i pozadina nekih stvari je da ju je verovatno bila stid nekih stvari i samo je čekala da mi se naj*be majke. Ona je sa Gastozom na silu, ona Gastoza ne voli i želim ceo život da provedu zajedno jer se ne vole. Džaba pričate da je to ljubav, njena najveća ljubav je Zvezdan Slavnić i mislim da on nema nikakve veze sa tim klipovima. Koliko Zvezdana poznajem on ne bi spao na te grane, a ako je to uradio najstrašnije ga osđujem - govorio je Mića.

- Ja isto kažem da Zvezdan to nije uradio. Mićo, ajde malo razmisli u kakvom stanju je bila i kakav pritisak je imala, ti sa jedne strane, a Đedović sa druge? - rekla je gledateljka.

- U avgustu smo sedeli i pokazivala mi je osobu koja je zadovoljna sobom, a ja nisam želeo da joj stajem na muke. Rekla mi je da će da uđe u rijaliti, a ja sam rekao da sam uz nju. Nisam hteo da se mešam u priču sa Gastozom - pričao je Mića.

- Da li se sećaš klipa tamo gde su bile stvari i kad je govorila pravu istinu ono što oseća? Ja verujem kad je to pričala i nije trebala da prihvati to pogotovo sad kad Gastoz daje dvosmislene odgovore, a njih dvoje nisu u vezi - rekla je gledateljka.

Autor: A. Nikolić