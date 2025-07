Urnebesni skeč Lepog Miće: Ovako je on video ljubav Anđele i Gastoza, smehotres u studiju! (VIDEO)

Nasmejo publiku!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila ljubavni par Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu, ali rijaliti veterana Lepog Miću. Usledilo je još jedno telefonsko uključenje.

- Sve u kući boli Gastozova pobeda, Miću, Karića... Moja okolina ne može da zamisli toliku ljubomoru prema jednom ljubavnom paru koji je sve pobedio. Procenti govore koliko oni vrede, a koliko vi - rekla je gledateljka.

- Ako se ljubav meri u procentima, svaka čast. Valjda je ljubav kad neko nekog poljubi kad ima karim. Dabogda pobeđivali ceo život. Od čega se Gastoz ohladio? - pitao je Lepi Mića.

- Ti si bre jedna nula - odbrusila je gledateljka.

- Evo ja te pitam koje boje oči ima Anđela? - pitao je Mića.

- Ćao, pozabavite se da smanjite ljubomoru. Ne slušam tebe uopšte. Ima da pocrkate od ljubomore, još kad biste čuli šta se dešava. Sve ćete da čujete, a vi ste nula za njih - nastavila je gledateljka.

- Mićo, što ako oni stvarno uspeju i dobiju decu? - pitala je Ivana.

- Dabogda bili u braku. Neka kažu da su sve izgurali i trpeli nepravdu, a ne da nas bole procenti. Ja sam za godine u rijalitiju bio režiser za filomove, uzeo auto za nagradu, zaradio pare, opstao u braku, sačuvao porodicu, a oni pričaju o procentima - govorio je Mića.

- Njima su procenti opravdanje za njihovu ljubav - rekao je Bebica.

- Sloba i Luna su bili u grehu, ali je pucala sve i emocija je bila jaka, a ovde to nisam video. Oni su se ljubili ispod jastuka. Ja za 10 meseci nisam video nijedan procenat javno, gde se ljube? Sa procentima ispod jastuka? Kokice u pola tri, u tri i petnaest sok hladan, u pet slatkiši, a u pola šest oni i sto, a onda on u gaćama. To je on. Ja nisam video poljubac. On je rekao da su njeni klipovi trauma, meni rekao da je ne vređam... Pa setimo se Pavla i priče, a bitno je da oni imaju procente i neka žive sa tim. Neka budu u braku ceo život jer najviše volim da budu u braku ljudi koji se ne vole, a oni ne mogu očima da se gledaju - govorio je Lepi Mića.

Autor: A. Nikolić