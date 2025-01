'TRAMP JE BIO U PRAVU' Bela kuća potvrdila da je korona virus potekao iz laboratorije u Vuhanu

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit potvrdila je danas na brifingu za novinare da je korona virus potekao od curenja iz labaratorije u Kini.

"Pre nekoliko godina predsednik Tramp je na ovom mestu obavestio američki narod i sugerisao da je korona virus procurio iz laboratorije u kineskom gradu Vuhanu. Mnogi ljudi u ovoj prostoriji su mu se tada rugali zbog toga, govorili su da je to teorija zavere. On to nije radio. Mi sada znamo da je to istina koja je potvrđena, trebalo je dosta vremena da do toga dođe, ali predsednik je bio u pravu", rekla je Livit.

Podsetimo, pre nekoliko dana američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) objavila je procenu da je veća verovatnoća da je koronavirus potekao iz kineske laboratorije nego da je došao od životinja.

Portparol CIA je rekao da je „poreklo pandemije povezano sa istraživanjem verovatnije od prirodnog porekla na osnovu dostupnih izveštaja“.

Odluka da se ta procena objavi jedna je od prvih koju je doneo novi direktor CIA Džon Ratklif, koga je imenovao novi američki predsednik Donald Tramp, koji je funkciju preuzeo u četvrtak.

Ratklif je dugo favorizovao teoriju „curenja iz laboratorije“, tvrdeći da je korona virus najverovatnije "procurio" sa Instituta za virusologiju u Vuhanu.

Institut je udaljen 40 minuta vožnje od pijace Huanan gde se pojavio prvi klaster infekcija.



Autor: Jovana Nerić