OTKRIVENO ŠTA JE NAPADAČ IZ HOTELA URADIO 10 MINUTA PRE PUCNJAVE 'Poslao je to svojoj porodici' Novi detalji

Osumnjičeni napadać Kol Tomas Alen poslao je članovima svoje porodice manifest protiv predsednika SAD Donalda Trampa samo deset minuta pre nego što je otvorio vatru na večeri dopisnika Bele kuće, objavio je Njujork post.

U intervjuu za Foks njuz, Tramp je rekao da je "bolesna osoba" nakon što je pročitao dokument.

- Ovo je bolesna osoba kada pročitate njegov manifest. On mrzi hrišćane, to je sigurno... i mislim da su ga na to upozorili njegova sestra ili brat - rekao je Tramp.

Dodao je da je porodica navodno ranije kontaktirala policiju zbog njegovog ponašanja.

Prema pisanju američkih medija, u manifestu je osumnjičeni naveo svoje motive i naveo da je ciljao zvaničnike Trampove administracije, koje smatra odgovornim za političke odluke koje kritikuje.

Policija još uvek utvrđuje tačan motiv napada, a istraga je u toku.

Ko je Kol Tomas Alen?

Muškarac je uhapšen nakon što su pucnji ispaljeni u hotelu u kojem se u subotu uveče održavala večera dopisnika iz Bele kuće, zvanično je imenovan kao Kol Tomas Alen.

Osumnjičeni star 31 godinu je iz Torensa u regionu Los Anđelesa, Kalifornija.

Nakon što su ga agenti obezbeđenja priveli u hotelu Hilton u Vašingtonu, rekao je policiji da želi da puca na zvaničnike Trampove administracije, rekla su dva izvora za CBS.

U nedeljnom intervjuu za emisiju "Upoznaj štampu" na NBC-u, vršilac dužnosti državnog tužioca SAD Tod Blanš rekao je da se motiv osumnjičenog strelca još uvek istražuje, ali da „preliminarni“ nalazi ukazuju na to da je ciljao zvaničnike administracije, "verovatno" uključujući i predsednika SAD Donalda Trampa.

Blanš je rekao da istražitelji sada ispituju izveštaje da je navodni napadač sastavio oružje u hotelu, naglašavajući da "nije daleko stigao".

- Jedva je probio perimetar - rekao je Blanš, dodajući da je osumnjičeni verovatno putovao vozom iz Los Anđelesa do Čikaga, a zatim do Vašingtona.

Bez stranačke pripadnosti, donirao Kamali Haris

Prema evidenciji birača okruga Los Anđeles, osumnjičeni, Kol Tomas Alen (31), nije bio registrovan ni u jednoj političkoj stranci.

Istovremeno, dokument Federalne izborne komisije SAD pokazuje da je u oktobru 2024. godine donirao 25 dolara (oko 23 evra) platformi ActBlue, a donacija je bila namenjena predsedničkoj kampanji Kamale Haris.

Radio je kao inženjer i nastavnik, razvijao video igre

Na Linkedinu se opisao kao mašinski inženjer, programer video igara i nastavnik.

Prema njegovom profilu, studirao je mašinstvo na prestižnom Kalifornijskom institutu za tehnologiju (Caltech), gde je bio uključen i u hrišćansko studentsko telo.

Master studije iz računarskih nauka završio je 2025. godine na Kalifornijskom državnom univerzitetu u Domingez Hilsu, što je obeležio objavljivanjem fotografije u akademskoj uniformi.

Osumnjičeni je razvio i objavio video igru pod nazivom "Bohrdom" na Steam platformi.

Na Fejsbuku su objavljene njegove fotografije sa porodičnih i svečanih događaja, uključujući Božić i maturu, koje se podudaraju sa fotografijama sa hapšenja.

Proglašen za nastavnika meseca

U decembru 2024. godine, proglašen je za nastavnika meseca od strane C2 Education, obrazovne kompanije koja podučava i priprema studente za fakultet.

Prema podacima sa LinkedIn-a, on tamo radi kao honorarni nastavnik od 2020. godine.

BBC Verifaj kaže da nastavlja da analizira njegovo onlajn prisustvo.

Autor: A.A.