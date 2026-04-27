Pucač iz Vašingtona danas pred sudijom: Hteo da ubije i Trampa?

Muškarac osumnjičen za pucnjavu na subotnjoj Večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu danas bi trebalo da se pojavi pred sudom. Američki mediji identifikovali su ga kao 31-godišnjeg Kola Tomasa Alena iz kalifornijskog grada Torens.

Američki državni tužilac Tod Blanš izjavio je da preliminarni nalazi ukazuju na to da je osumnjičeni ciljao članove administracije Donalda Trampa, te da je i sam predsednik bio "verovatna meta".

Očekuje se da će Alen danas biti zvanično optužen za napad na saveznog zvaničnika i korišćenje vatrenog oružja tokom izvršenja nasilnog krivičnog dela, a Blanš je najavio da će dodatne savezne optužnice uslediti kasnije.

Policija je u nedelju potvrdila da je osumnjičeni zadržan u stanici gradske policije u severozapadnom delu Vašingtona. Tokom današnjeg dana biće prebačen u pritvorski centar na jugoistoku glavnog grada.

Trampova reakcija

Manje od sat vremena nakon incidenta, predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social: "Napadač je uhapšen". Kasnije je podelio i fotografiju koja prikazuje hapšenje osumnjičenog.

Autor: Jovana Nerić