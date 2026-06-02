LISTA NAJSREĆNIJIH GRADOVA NA SVETU: Evropske metropole zauzele najviše pozicije

Najnoviji globalni izveštaj pod nazivom "Indeks srećnih gradova" (Happy City Index) za 2026. godinu obuhvatio je detaljnu analizu približno hiljadu urbanih centara širom planete. Dok evropske metropole slave istorijski uspeh i visoke pozicije, gradovi iz Srbije su ove godine u potpunosti izostali iz praćenja i nisu uvršteni u finalno rangiranje.

Rangiranje svetskih gradova izvršeno je na osnovu kumulativnog rezultata ostvarenog u šest ključnih segmenata svakodnevnog života:

- Stanovništvo i inkluzivnost

- Efikasnost lokalne vlasti

- Ekologija i zelene površine

- Ekonomski parametri i standard

- Medicinska nega i zdravstveni sistem

- Saobraćajna povezanost i urbana mobilnost

Evropske metropole drže tron

Liderske pozicije na globalnom nivou ove godine su ubedljivo pripale evropskim gradovima. Kao tri najsrećnija mesta za život na čitavoj planeti izdvojili su se Kopenhagen (Danska), Helsinki (Finska) i Ženeva (Švajcarska), koji su ostvarili maksimalne rezultate u oblastima ekologije, mobilnosti i ekonomskih parametara.

Kako je prošao naš region? Ljubljana bez premca na eks-Ju prostoru

Za razliku od Srbije, čiji su gradovi ove godine preskočeni u istraživanju, zemlje u našem neposrednom susedstvu beleže i te kako zapažene rezultate.

Titulu najsrećnijeg grada na prostoru bivše Jugoslavije ubedljivo nosi Ljubljana, koja je zauzela visoko 60. mesto na svetskoj listi. Ozbiljan uspeh u regionu beleži i Hrvatska, čiji se primorski dragulj Split našao na 183. poziciji ove globalne liste.

Ukoliko se posmatra širi prostor Balkana i našeg okruženja, kao mesta sa izuzetno visokim kvalitetom života i stepenom zadovoljstva građana izdvojili su se mađarski Debrecin, bugarska priobalna središta Burgas i Varna, kao i glavni grad Rumunije, Bukurešt.

Autor: D.S.