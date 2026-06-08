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UNICREDIT BANK WINE GARDEN SUMMER NIGHTS 2026 MAGIČNE NOĆI 22. i 23. AVGUSTA U BOTANIČKOJ BAŠTI

Izvor: Promo, Foto: Ustupljene fotografije/Ivana Čutura ||

Hiljade posetilaca Botaničke bašte „Jevremovac“ tokom prvog vikenda juna su se uverili da je UniCredit Bank Wine Garden najlepša vinska manifestacija Srbije. Iz godine u godinu se traži karta više, a ove godine svi koji bi želeli da ponove ili nisu uspeli da uživaju u junskom izdanju imaće novu priliku.

Foto: Ustupljene fotografije/Ivana Čutura

Po prvi put ove godine, UniCredit Bank Wine Garden dobija svoje letnje, noćno izdanje, 22. i 23. avgusta, donoseći posetiocima potpuno novo iskustvo uživanja u vinu pod zvezdanim nebom. Avgustovsko izdanje Summer Nights pomera granice vinskih manifestacija i pretvara najlepšu gradsku baštu u bajkovitu noćnu pozornicu ispunjenu svetlom, muzikom i vinom.

Foto: Ustupljene fotografije/Ivana Čutura

Tokom dva letnja predvečerja i večeri, od 17 do 23 časa, posetioci će imati priliku da istražebogatu ponudu domaćih i regionalnih vinarija, uživaju u besplatnim degustacijama vina,vrhunskim gastronomskim specijalitetima i raznovrsnom muzičkom programu na više lokacija uBašti.

Foto: Ustupljene fotografije/Ivana Čutura

Poseban doživljaj predstavljaće sam ambijent Botaničke bašte, koja će kroz pažljivo osmišljenu dekorativnu rasvetu dobiti potpuno novo lice. Staze obasjane svetlom, krošnjepod zvezdama, skriveni kutci Jevremovca i opuštena atmosfera letnje večeri stvoriće jedinstvenspoj prirode, vina i muzike kakav se retko može doživeti u samom centru grada.

Foto: Ustupljene fotografije/Ivana Čutura

Kao i na junskom Wine Gardenu, svaki posetilac na ulazu dobija vinsku čašu, a broj učesnika biće ograničen kako bi se sačuvala prepoznatljiva atmosfera manifestacije.

Foto: Ustupljene fotografije/Ivana Čutura

Ako je Wine Garden sinonim za najlepši vinski piknik u regionu, onda će Summer Nights biti njegovo najromantičnije izdanje – dva večernja susreta vina, prirode i muzike pod otvorenim nebom.

Foto: Ustupljene fotografije/Ivana Čutura

Ulaznice za magične večeri u Botaničkoj bašti po ceni od 2.000 dinara mogu se kupiti na prodajnim mestima Ticket Vision i preko online platforme tickets.rs.

Foto: Ustupljene fotografije/Ivana Čutura

Detaljan program, listu učesnika i informacije o ulaznicama posetioci mogu pronaći na sajtu winegarden.rs i društvenim mrežama Instagram i Facebook.

Autor: S.M.

#Botanička bašta

#UNICREDIT BANK

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#vinski piknik

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