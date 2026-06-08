UNICREDIT BANK WINE GARDEN SUMMER NIGHTS 2026 MAGIČNE NOĆI 22. i 23. AVGUSTA U BOTANIČKOJ BAŠTI

Hiljade posetilaca Botaničke bašte „Jevremovac“ tokom prvog vikenda juna su se uverili da je UniCredit Bank Wine Garden najlepša vinska manifestacija Srbije. Iz godine u godinu se traži karta više, a ove godine svi koji bi želeli da ponove ili nisu uspeli da uživaju u junskom izdanju imaće novu priliku.

Po prvi put ove godine, UniCredit Bank Wine Garden dobija svoje letnje, noćno izdanje, 22. i 23. avgusta, donoseći posetiocima potpuno novo iskustvo uživanja u vinu pod zvezdanim nebom. Avgustovsko izdanje Summer Nights pomera granice vinskih manifestacija i pretvara najlepšu gradsku baštu u bajkovitu noćnu pozornicu ispunjenu svetlom, muzikom i vinom.

Tokom dva letnja predvečerja i večeri, od 17 do 23 časa, posetioci će imati priliku da istražebogatu ponudu domaćih i regionalnih vinarija, uživaju u besplatnim degustacijama vina,vrhunskim gastronomskim specijalitetima i raznovrsnom muzičkom programu na više lokacija uBašti.

Poseban doživljaj predstavljaće sam ambijent Botaničke bašte, koja će kroz pažljivo osmišljenu dekorativnu rasvetu dobiti potpuno novo lice. Staze obasjane svetlom, krošnjepod zvezdama, skriveni kutci Jevremovca i opuštena atmosfera letnje večeri stvoriće jedinstvenspoj prirode, vina i muzike kakav se retko može doživeti u samom centru grada.

Kao i na junskom Wine Gardenu, svaki posetilac na ulazu dobija vinsku čašu, a broj učesnika biće ograničen kako bi se sačuvala prepoznatljiva atmosfera manifestacije.

Ako je Wine Garden sinonim za najlepši vinski piknik u regionu, onda će Summer Nights biti njegovo najromantičnije izdanje – dva večernja susreta vina, prirode i muzike pod otvorenim nebom.

Ulaznice za magične večeri u Botaničkoj bašti po ceni od 2.000 dinara mogu se kupiti na prodajnim mestima Ticket Vision i preko online platforme tickets.rs.

Detaljan program, listu učesnika i informacije o ulaznicama posetioci mogu pronaći na sajtu winegarden.rs i društvenim mrežama Instagram i Facebook.

Autor: S.M.