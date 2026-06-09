POGLEDAJTE GDE JE NAJLEPŠE ZA ŽIVOT: Proglašen najsrećniji grad u Nemačkoj, a evo na kom mestu su Berlin i Frankfurt!

Stanovnici Erfurta najzadovoljniji su životom među stanovnicima 40 najvećih nemačkih gradova, pokazalo je najnovije istraživanje "Atlas sreće", koje su sproveli Univerzitet u Frajburgu i Južnonemačka državna lutrija (SKL).

Glavni grad Tiringije zauzeo je ubedljivo prvo mesto na rang-listi sa ocenom 7,74, ostavljajući iza sebe Augzburg i Diseldorf, dok je na samom dnu završio Rostok sa ocenom 5,8, preneo je nemački "Špigel".

Zašto je Erfurt raj za život?

Autori studije su naveli da ovaj grad na istoku Nemačke ima dobitnu kombinaciju faktora koji garantuju visok kvalitet svakodnevice. Erfurt odlikuju:

- Relativno niske kirije koje ne opterećuju budžet građana

- Visok kvalitet životne sredine i čist vazduh

Ekonomski pokazatelji koji su znatno iznad proseka u poređenju sa drugim nemačkim gradovima.

Istraživanje je bilo izuzetno obimno i obuhvatilo je čak 23.286 ispitanika starosti od 16 do 84 godine, koji su anketirani u periodu između januara 2023. i aprila 2026. godine, i to isključivo u gradovima sa više od 200.000 stanovnika.

Metropole pale na ispitu: Veličina grada ubija sreću

Prema rezultatima ovog "Atlasa sreće", stanovnici istočnonemačkih gradova uglavnom su manje zadovoljni životom, ali pravi šok predstavljaju loše pozicije ekonomskih i političkih centara moći.

Berlin je zauzeo tek 35. mesto, dok se Drezden našao na 31. poziciji. Pri samom dnu liste završili su i finansijski centar Frankfurt na Majni, kao i Visbaden.

Studija je jasno ukazala na to da zadovoljstvo životom uglavnom drastično opada sa veličinom grada. Glavni razlozi za nezadovoljstvo u velikim metropolama su:

- Paprene i nepodnošljivo visoke kirije

- Veća stopa kriminala

- Preopterećena i nefunkcionalna infrastruktura

- Slabiji pokazatelji mentalnog zdravlja stanovništva.

Na samom poslednjem mestu našao se grad Rostok. Iako ovaj grad ima dobre rezultate u oblastima bezbednosti, infrastrukture i ekologije, njega karakterišu faktori koji su mu srušili ocenu – izrazito starije stanovništvo, visok udeo samačkih domaćinstava i veoma niska stopa vlasništva nad nekretninama.

Autor: D.S.