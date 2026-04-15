AfD prvi po popularnosti u Nemačkoj, CDU/CSU na najnižem nivou od 2021. god

Krajnje desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) prvi put je izbila na čelo nacionalne ankete sa 27 odsto podrške, dok istovremeno raste nezadovoljstvo građana radom vladajuće koalicije, pokazalo je danas najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije YouGov.

Prema istraživanju koje je sprovela YouGov, Alternativa za Nemačku (AfD) osvojila je 27 odsto podrške, što je za jedan procentni poen više u odnosu na prethodni mesec, čime je pretekla sve ostale političke partije, navodi Dojče vele (DW).

Konzervativni blok Hrišćansko-demokratska unije Nemačke i Hrišćansko-socijalne unije Bavarske (CDU/CSU) zabeležio je pad od tri procentna poena na 23 odsto, što je njegov najniži rezultat u ovom istraživanju od kraja 2021. godine.

Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) pala je na 13 odsto podrške, dok su Zeleni i Levica zabeležili blagi rast od po jedan procentni poen, dostigavši 14, odnosno 10 odsto.

Slobodna demokratska partija (FDP), koja zastupa interese poslovne zajednice, kao i populističko-leva alijansa BSW, imaju po četiri odsto podrške, što je ispod izbornog praga za ulazak u parlament.

Istraživanje ukazuje i na, kako ocenjuje DW, rastuće nezadovoljstvo građana radom vlade, pošto je 79 odsto ispitanika izjavilo da nije zadovoljno aktuelnom koalicijom, što je značajan porast u odnosu na 55 odsto sredinom 2025. godine.

Druga nedavna istraživanja javnog mnjenja ukazuju na tesniju trku, pa su ankete agencija Insa i Infratest dimap takođe zabeležile da je AfD neznatno ispred ili u ravni sa blokom CDU/CSU, što potvrđuje promenljivo raspoloženje birača u Nemačkoj.