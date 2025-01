Krajnje desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) danas u Areni u Rizi održava partijsku konferenciju, a ispred Arene su se okupili demonstranti u znak protesta zbog konferencije, pri čemu je situacija povremeno napeta, uz upotrebu pirotehničkih sredstava i pokušaje demonstranata da probiju policijske barijere.

Više od 5.000 demonstranata stiglo je u taj grad kako bi sprečili održavanje konferencije AfD-a, koja je okupila oko 600 delegata, piše nemački "Bild". Prema poslednjim informacijama, konferencija je počela sa više od dva sata zakašnjenja.

Demonstranti, uglavnom iz drugih gradova, blokirali su pristupne puteve ka Areni.

Policija primenjuje bezbednosne mere, uključujući vodene topove i helikopter, dok su demonstranti pokušali da probiju barijere i bacali petarde na policajce.

Došlo je do incidenata u kojima je jedan policajac povređen, a takođe su oštećeni policijski automobili, uključujući nekoliko vozila Hitne pomoći, na kojima su izduvane gume i oštećena karoserija.

Policija je saopštila da je ministar unutrašnjih poslova Saksonije Armin Šuster (CDU) jutros obavešten o situaciji u Rizi u policijskom situacionom centru u Drezdenu, prenosi Radio RST.

Organizatori protesta rekli su da je bilo 12.000 učesnika, a policija da je bilo 10.000 demonstranata.

Za vikend sastanci tri najjače stranke

U Nemačkoj se ovog vikenda održavaju sastanci tri najjače stranke - Socijaldemokratske partije, Hrišćansko-demokratske unije i AfD-a, i to uoči izbora koji su zakazani za 23. februar.

AfD bi na konferenciji trebalo da odluči o svom izbornom programu i imenuje liderku Alis Vajdel kao svog kandidata za kancelara.

Ta stranka za sada nema spreman izborni program za predstojeće savezne izbore, ali je dostupan nacrt, koji podrazumeva, između ostalog, izlazak iz EU, napuštanje evra i Pariskog sporazuma o klimi.

Međutim, nekoliko tačaka AfD-a je i dalje kontroverzno - brojni su amandmani u oblastima spoljne, energetske, migracijske i porodične politike, o kojima će se raspravljati i glasati u Rizi.

