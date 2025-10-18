NEVEROVATAN PREOKRET: AfD najpopularnija stranka u Nemačkoj – šta to znači za Evropu?

Prema najnovijoj anketi Instituta INSA, objavljenoj u dnevniku Bild, desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) dobila bi podršku 27% birača, čime je pretekla Hrišćansko-demokratsku uniju (CDU/CSU), koja je pala na 25%.

Ovo je prvi put da AfD zauzima sam vrh u anketama, što dolazi u trenutku kada se unutar CDU/CSU vodi žustra debata o tome da li treba da nastave da odbijaju saradnju sa AfD. Na poslednjim parlamentarnim izborima u februaru, CDU/CSU je osvojila 28%, dok je AfD imala 20%.

Iako AfD beleži rast popularnosti, većina građana i dalje izražava zabrinutost zbog mogućeg učešća te stranke u saveznoj vladi. Prema Politbarometru, 60% ispitanika veruje da bi njihovo učešće pogoršalo politiku u zemlji.

Ova promena u političkom pejzažu Nemačke izazvala je brojne reakcije, kako u domaćoj javnosti, tako i među evropskim partnerima.

Autor: Dalibor Stankov