Mnogi ne znaju zbog čega vrata javnih toaleta ne dodiruju pod

Objava na društvenim mrežama pokrenula je debatu o pitanju koje mnogi verovatno nikada nisu razmatrali: zašto vrata javnih toaleta imaju primetnu prazninu na dnu?

Korisnici su podelili svoja pretpostavljanja, ali ispostavilo se da postoje četiri veoma praktična razloga iza takvog dizajna, piše The Tab.

Četiri ključna razloga za razmak ispod vrata

Prvi razlog je lakše održavanje higijene. Razmak omogućava osoblju za čišćenje da brže i lakše pere podove, bez potrebe da previše pomera vrata. S obzirom na to koliko često se koriste javni toaleti, ovaj dizajn znatno olakšava održavanje čistoće.

Hey @grok why is there spacing in the washroom ? pic.twitter.com/AdJjgH5g1K — Amu (@heyyamu) 29. мај 2026.

Još jedan važan razlog je bezbednost. Ako se osoba u kabini razboli ili doživi neku drugu medicinsku hitnu situaciju, otvor se može koristiti da se brzo vidi da postoji problem i pruži pomoć.

Treći razlog je ventilacija. Otvori na dnu i vrhu kabine omogućavaju bolji protok vazduha, što pomaže u smanjenju mirisa i nakupljanja vlage.

Četvrti razlog je praktičan i finansijski - vrata koja ne dosežu do poda često su jeftinija za proizvodnju i ugradnju. Takođe ih je lakše instalirati na neravnim ili blago nagnutim podovima, koji su često napravljeni da olakšaju odvod vode.

Autor: S.M.