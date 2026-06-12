ZA SVE VERNIKE VAŽI ISTO: Ako SUTRA ne pročitate OVE REČI, veruje se da će vas pratiti nesreća

Srpska pravoslavna crkva i vernici 12. juna obeležavaju dan posvećen Svetom apostolu Jermi, jednom od Sedamdesetorice apostola koje je Isus Hrist poslao da šire hrišćansko učenje. Iako nije među dvanaestoricom najpoznatijih apostola, njegovo ime zauzima posebno mesto u hrišćanskoj tradiciji zbog mudrosti i pouka koje je ostavio iza sebe.

Prema predanju, Sveti Jerma bio je poreklom Grk, ali je veliki deo života proveo u Rimu. Kasnije je postao episkop u Filipopolju, gde je propovedao Jevanđelje i širio hrišćansku veru. Njegov život završen je mučeničkom smrću, ostavši dosledan Hristovom učenju do poslednjeg dana.

Od bogatstva do iskušenja

Crkvena predanja govore da je Jerma nekada bio imućan čovek, ali je vremenom ostao bez svega. Veruje se da su ga do siromaštva doveli i njegovi lični propusti, ali i greške njegovih sinova. Uprkos teškim iskušenjima, nije izgubio veru.

Tokom jedne molitve, ukazao mu se nebeski glasnik u beloj odeći, sa štapom u ruci. Predstavio se kao anđeo pokajanja i rekao da mu je poslato da ga prati i usmerava do kraja života. Tada je Svetom Jermi predao dvanaest važnih zapovesti koje se i danas smatraju poukama za ispravan život.

Verovanje koje se prenosi generacijama

Narodno predanje kaže da bi na današnji praznik trebalo pročitati ovih dvanaest pouka. Veruje se da one podsećaju čoveka na prave vrednosti i pomažu mu da se sačuva od zla, nesreće i loših životnih izbora.

Dvanaest pouka Svetog apostola Jerme

Verovati u Boga.

Živeti pošteno, skromno i pomagati onima kojima je pomoć potrebna.

Govoriti istinu i kloniti se laži.

Čuvati čistotu misli.

Razvijati strpljenje i velikodušnost.

Biti svestan da se čovek svakodnevno bori između dobra i zla.

Imati strahopoštovanje prema Bogu, a ne prema zlu.

Činiti dobra dela i izbegavati ono što nanosi štetu drugima.

Moliti se iskreno i sa verom.

Čuvati se tuge koja vodi sumnji i gnevu.

Razlikovati istinu od obmane.

Odupreti se zlim željama i lošim namerama.

Pouke koje ni danas ne gube značaj

Iako su nastale pre mnogo vekova, poruke Svetog apostola Jerme i danas se tumače kao poziv na poštenje, veru, dobrotu i odgovornost prema drugima. Upravo zbog toga mnogi vernici na njegov praznik zastanu kako bi se podsetili vrednosti koje, prema hrišćanskom učenju, vode mirnijem i ispunjenijem životu.

Autor: S.M.