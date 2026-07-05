Polomljen teniski reket i patike koje je Endi Marej nosio na Vimbldonu biće izloženi na aukciji: Otkrivena početna cena

Slomljeni teniski reketi koje je nekada koristio Džon Mekinro i patike koje je Endi Mareja nosio tokom svoje istorijske pobede na Vimbldonu 2013. godine naći će se na aukciji.

Aukcija teniskih suvenira obuhvata 300 godina istorije tenisa, od vladavine Luja XV do moderne ere. Među najznačajnijim predmetima su dva slomljena reketa koja je Mekinro koristio u periodu oko 1977–1980. godine, a koje je, prema navodima aukcijske kuće BUDDS, kasnije poklonio vlasniku imanja na kojem je živeo u Vimbldonu kako bi bio blizu terena.

Ovi reketi su se pojavili u epizodi BBC emisije „Antiques Road Show“ iz 2012. godine, gde ih je doneo Sem Metjuz. U emisiji je objasnio:

„Moja mama je upravljala stambenom zgradom u kojoj je Mekinro živeo. Tamo ga je upoznala i čak mu pomagala da prišije sponzorske ambleme na majice. Kada je odlazio, Mekinro joj je dao ovaj slomljeni reket zajedno sa jednim neoštećenim i još nekoliko suvenira u znak zahvalnosti.“

Na jednom od reketa nalazi se ručno pisana beleška: „Hvala na uspomenama — dobrim i lošim!“

Reketi, koji su se prethodno pojavili u Bi-Bi-Sijevoj emisiji Antiques Road Show, procenjeni su na vrednost od 3.000–5.000 funti. Na aukciji je takođe uključena i crveno-bela teniska majica koja se povezuje sa Mekinroom, a čija je vrednost procenjena na 400–600 funti.

Autor: Marija Radić