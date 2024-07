Kraj BALADE za velikog šampiona! Endi Marej ŠOKIRAO svet: Stigao sam u Pariz na moj POSLEDNJI teniski turnir ikada!

Legendarni britanski teniser Endi Mari najavio je da će završiti svoju karijeru posle Olimpijskih igara u Parizu.

Mari je potvrdio ove vesti objavom na društvenim mrežama, te je istakao kako će turnir u Parizu biti njegovo poslednji u karijere.

- Stigao sam u Pariz na moj poslednji teniski turnir ikada. Takmičenje za Veliku Britaniju su uvek bile najnezaboravnije nedelje moje karijere i ekstremno sam ponosan da to uradim poslednji put - otkrio je Britanac.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1