Još uvek nije prelomio: Endi Marej u poslednjem trenutku donosi odluku o učešću na Vimbldonu

Još četiri dana je ostalo do početka Vimbldona, a legendarni teniser još uvek nije doneo odluku o svom učešću. Naime, Endi Marej koji je pomenuto takmičenje osvajao dva puta, istakao je da će doneti odluku "što je kasnije moguće" nakon što će se vratiti treninzima posle operacije leđa.

Marej je u subotu imao operaciju uklanjanja ciste, ali će se i pored toga nađi na žrebu. Očekuje se da ovaj Vimbldon bude poslednji u karijeri britanskog tenisera.

On je ponovo počeo sa treninzima, te je istakao da će odluku o svom učešću doneti u poslednjem trenutku.

- Sačekaću poslednji minut da vidim da li ću moći da igram i zaslužio sam pravo na to - istakao je Marej izmđu ostalog.

Pažnja Endija usmerena je na Olimpijske igre, a na pomenutom takmičenju osvojio je dve zlatne medalje - u Londonu 2012. i Riju 2016. godine.

An update from our two-time champion, Andy Murray#Wimbledon pic.twitter.com/CSGahOxgU5