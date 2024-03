DAN D ZA VEČITE: Evroliga se SASTAJE, evo ŠTA to ZNAČI za Partizan i Crvenu zvezdu!

Čelnici Evrolige se sastaju sledeće nedelje, kada će doneti konačnu odluku oko ulaska Dubaija u elitno takmičenje.

Akcionari takmičenja će u Barseloni 12. i 13. marta pored odluke o ekipi sa Bliskog istoka odlučivati i o licencama, što može mnogo da znači za večite rivale.

Prema izvorima ovog medija, očekuje se glasanje koje će odrediti njihov ulazak u takmičenje sledeće godine.

Najverovantiji scenario je igranje Dubaija u Evrokupu u sezoni 2024/25 i ovaj period se smatra potencijalno prelaznom godinom.

Što se tiče ostalih vajld karti, ne očekuje se da se o njima razgovara na ovom sastanku.

Zoran Savić, sportski direktor Partizana aktivno gradi argumentaciju za A licencu osvajaču Evrolige iz 1992. godine.

Ranije je nagovestio da bi do takvih razgovora moglo da dođe u aprilu.

Jedno od važnijih pitanja je i sudbina Pauliusa Motiejunasa kao generalnog direktora Evrolige. Očekuje se da Litvanac dobije podršku akcionara i da nastavi sa svojom funkcijom i u narednim godinama.

Očekuje se da će akcionari biti upoznati sa idejom da se Abu Dabi predstavi kao potencijalni domaćin F4 Evrolige tri godine zaredom.

Takođe, još jedno od pitanja koje će biti na stolu je saradnja sa FIBA, konkretno model po kom bi se spojili Evrokup i Liga šampiona, ali je i ta ideja još uvek daleko od realizacije.

