ŠOK VESTI ZA PARTIZAN I CRVENU ZVEZDU U EVROLIGI: Spisak timova na jesen neće biti isti kao ove sezone

Partizan i Crvena zvezda dobili su loše vesti iz Evrolige! Iako su se nedavno pojavile informacije da je ekipa Albe iz Berlina glavni kandidat da se sledeće sezone preseli u Evrokup i time oslobodi mesto francuskom predstavniku, budući da ćemo gledati okršaj između ekipe Pariza i Burga u finalu tog takmičenja, kako sada stvari stoje čelnici Albe ne planiraju da se presele u rang niže takmičenje.

Tačnije, nisu planirali jer je u javnost isplivao dokument potpisan sa nekadašnjim predsednikom Evrolige Đordijem Bartomeuom, koji garantuje njihovo učešće u najelitnijem evropskom košarkaškom takmičenju i naredne sezone.

- Alba je prezentovala Evroligi dokument koji je potpisao Đordi Bertomeu, koji garantuje njihovo učešće u takmičenju u sezoni 2024/25 -objavio je španski portal Enkestando.

Alba Berlín presented a document to the Euroleague, signed by Jordi Bertomeu, that guarantees extending its presence in the tournament to the 2024-25 season, I was confirmed.

