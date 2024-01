NA KRAJU IZBEGNUTA BRUKA - Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Albe u Berlinu

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras od Albe rezultatom 80:89 u meču 23. kola Evrolige.

Crvena zvezda sad ima skor 9-14, a Alba 5-18.

Prva četvrtina protekla je uglavnom u ujednačenoj igri, ali je domaćin posle 10 minuta ipak imao plus četiri (20:16). Sredinom druge deonice Alba je imala plus 12 (38:26), a ubrzo zatim i plus 16 (47:31), a na poluvremenu je bilo 51:36.

Sredinom treće deonice Alba je imala maksimalnih plus 21 (65:44), ubrzo zatim i plus 22 (70:48), a u poslednjih 10 minuta se ušlo rezultatom 72:54. Tri ipo minuta pre kraja Zvezda je uspela da dođe na jednocifren minus (72:81). Dva minuta pre kraja bilo je samo plus pet za Albu (83:78), a u poslednji minut se ušlo sa 85:80, ali se Sterling Braun pogodio oba bacanja za 87:80 na 26 sekundi pre kraja i tako rešio pitanje pobednika.

Zvezda je bez povređenog Miloša Teodosića bila neprepoznatljiva u napadu, a nije mnogo pomogao povratak tek oporavljenog Nemanje Nedovića koji je postigao sedam poena za nepunih 13 minuta.

Met Tomas je predvodio Albu sa 19 poena, Gabrijele Proćida je dao 17, Sterling Braun 12, a Jani Vecel 11.

Jago Dos Santos je sa 20 poena bio najefikasniji u Zvezdi, Rokas Gedraitis je dao 15, DŽavonte Smart 14, a 10 Adam Hanga.

U narednom kolu, Crvena zvezda u utorak dočekuje Valensiju, ali pre toga u derbiju ABA lige u nedelju od 19 časova biće domaćin Partizanu.