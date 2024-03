Košarkaši Partizana ubedljivo poraženi od Barselone

Košarkaši Partizana poraženi su večeras od Barselone rezultatom 94:76 u meču 29. kola Evrolige.

Barselona sad ima skor 20-9, a Partizan 13-16.

Partizan je odlično otvorio meč i poveo 16:9, ali je Barselona prvu deonicu okončala vođstvom od pet poena razlike (29:24)

Na poluvremenu je bilo samo plus tri za Barselonu (51:48), ali je sredinom treće četvrtine domaćin imao ogromnih plus 15 (67:52). Usledila je serija Partizana 6:0 poenima Zeka Ledeja. U poslednjih 10 minuta ušlo se sa plus šest za Barselonu (74:68). Domaćin je prelomio meč kad je u 35. minutu poveo 84:70.

Nikolas Laprovitola je predvodio Barselonu sa 17 poena, 15 je dao Vili Ernangomez, Rokas Jokubaitis 13, Džabari Parker 12, a Nikola Kalinić devet (1/1 dvojke, 2/2 trojke, 1/2 bacanja).

Aleksa Avramović je bio najefikasniji u Partizanu sa 27 poena, Zek Ledej je dao 16.

U narednom kolu, sledećeg utorka, Partizan dočekuje Baskoniju, koja je večeras kod kuće savladala Olimpiju rezultatom 88:73.