PORAZ CRVENO - BELIH! Košarkaši Zvezde izgubili na gostovanju od Monaka

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras na gostovanju od ekipe Monaka rezultatom 98:80 u utakmici 28. kola Evrolige.

Monako je posle ove pobede zauzeo četvrto mesto na tabeli sa skorom 18/10, dok je Crvena zvezda ostala na 16. mestu sa skorom 10/18.

"Crveno-beli" su bolje otvorili utakmicu i kroz tranziciju došli do prednosti od četiri poena. Vrlo brzu su do preokreta došli domaći košarkaši koji su se oslonili na šut sa distance i tako uspeli da dođu do prednosti od osam poena.

U drugoj deonici prednost Monaka je porasla na 11 poena ali se Crvena zvezda konsolidovala u odbrani i uspela da makar malo smanji razliku, najviše zahvaljujući indivudualnom kvalitetu Mitrovića i Dos Santosa.

Na početku treće deonice košarkaši beogradskog kluba su napravili seriju lakih poena i tako smanjili zaostatak na samo jedna poen. Košarkaši Monaka su ipak odbili nalet gostiju i tako do kraja četvrtine uspeli da vrate plus devet na semaforu.

U poslednoj četvrtini Crvena zvezda nije imala snage za preokret, pa je prednost domaćina samo rasla i najviše iznosila 22 poena.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Majk Džejms sa 18 poena i tri asistencije, dok je Ilja Okobo dodao 14 poena, četiri skoka i sedam asistencija. Beogradski klub je predvodio Luka Mitrović sa 18 poena, 10 skokova i dve asistencije.