MONAKO POBEDIO PARTIZAN - Majk Džejms drugi najbolji strelac u istoriji Evrolige

Košarkaši Partizana poraženi su večeras na gostovanju od ekipe Monaka rezultatom 85:70 u utakmici 24. kola Evrolige.

Partizan je sada na devetom mestu na tabeli sa skorom 12/12, dok je Monako na šestom mestu sa 14 pobeda i 10 poraza.

Domaći tim je bolje otvorio utakmicu i sa serijom 6-0 nametnuo svoj tempo igre. Partizan je tek posle tri minuta uspeo da konsoliduje defanzivni skok i kroz tranziciju dođe do lakih poena. "Crno-beli" su do poena dlazili uglavnom kroz reket ili šutem sa poludistance. Monako nije uspevao da realizuje većinu šuteva koje su uzimali njegovi spoljni igrači.

Tokom druge deonice šut je malo bolje služio domaći tim, koji je uspeo da se vrati u utakmicu. Ipak procenti šuta obe ekipe su bili sve slabiji, pa je viđeno malo poena. Dok se Partizan mučio sa realizacijom u napadu, Monako je to iskoristio i poveo minimalnom razlikom. Panter i Kaboklo su uspeli svojim poenima da trgnu goste iz letargije i vrate Partizan u meč. Džejms je sa pet poena ponovo odlepio svoj tim na plus sedam pred kraj prvog poluvremena.

U trećoj deonici Monako je nastavio gde je stao krajem druge četvrtine, dok se Partizan sada više mučio u odbrani. Mnogo izgubljenih lopti bile su razlog rezultatskog minusa koji su košarkaši Partizana bezuspešno pokušavali da smanje. Monako je konstantno imao imzeđu plus osam i plus četiri, sve do dva minuta pred kraj četvrtine.

Tokom poslednje četvrtine Monako je uspeo da održi svoj tempo igre i da zaigra još agresivnije u odbrani. Došli su domaći do plus osam, dok je Partizan u napadu promašio skoro sve što je šutnuo. Partizan je do prvih poena u poslednjoj deonici došao posle skoro pet minuta, dok je Trojka Džejms šest minuta pre kraja donela domaćem timu dvocifrenu prednost i trasirala put ka pobedi.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Majk Džejms sa 19 poena, pet skokova i sedam asistencije, dok se u timu Partizana istakao Kevin Panter sa 28 poena. Džejms je na današnjoj utakmici prestigao Nanda de Koloa i zauzeo drugo mestu na listi igrača koji su postigli najviše poena u Evroligi i sada je ispred njega samo Vasilis Spanulis.