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BIZARNO! Skupljao smeće sa venčanja Tejlor Svift, pa zaradio pravo bogatstvo: Fanovi razgrabili sve za jedan dan

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ashley Landis ||

Njujorški umetnik Džastin Žinjak pronašao je neobičan način da zaradi na velikom interesovanju javnosti za venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsa.

On je sakupio otpatke sa ulica u okolini Medison Skver Gardena, gde je 3. jula održana ceremonija, a zatim ih ponudio na prodaju putem interneta.

Kako prenosi Špigel, Žinjak je tog dana obilazio područje oko mesta održavanja venčanja i, zaobilazeći postavljene barijere, prikupljao različite odbačene predmete.

Među onim što je sakupio našli su se zgnječene limenke, opušci cigareta, slamke, levi ErPod, čepovi od flaša za vodu, ostaci lizalica, policijska zaštitna traka, delovi pribora za jelo, kao i test za ovulaciju.

Sve pronađene predmete umetnik je upakovao u male providne kocke i napravio seriju od 50 primeraka, koje je prodavao po ceni od 25 dolara (oko 22 evra) po komadu. Kako se navodi, svih 50 komada rasprodato je za manje od 24 sata.

Najveće interesovanje pokazali su obožavaoci Tejlor Svift, koji su bili glavni kupci ovog neobičnog "suvenira".

Prilikom prodaje Žinjak je posebno naglasio da predmeti nisu poticali sa samog venčanja, već da su prikupljeni u neposrednoj blizini lokacije na kojoj je događaj održan.

Autor: Iva Besarabić

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