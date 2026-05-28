Osuđen terorista koji je planirao masakr na koncertu Tejlor Svift!

Fanatik ISIS-a osuđen je na 15 godina zatvora nakon što je pre dve godine nameravao da izvrši masakr nad obožavateljima ispred koncerta Tejlor Svift.

Beran A. (21) proglašen je krivim pred državnim sudom u Viener Nojštatu u Austriji, nakon što je prošlog meseca priznao krivicu po optužbama. Zavera ovog potencijalnog teroriste je osujećena, ali je ipak dovela do otkazivanja tri koncerta ove pop zvezde u toj zemlji.

Beranov uvrnuti motiv bio je da postane slavan, svedočio je sudski psihijatar Peter Hofman poslednjeg dana suđenja.

Hofman je rekao sudu:

„Želja za slavom pokreće mnoge ljude u društvu na izuzetna dela. To je fenomen koji je mnogima neshvatljiv na ljudskom nivou. Ali to nije bolest.“

Psihijatar je potvrdio da je Beran bio uračunljiv i da nije ispunjavao uslove za prisilno psihijatrijsko lečenje.

Psihoterapeutkinja Dorotea Stela-Kajzer takođe je analizirala ovog 21-godišnjaka, napominjući:

„Uopšte se nije predstavio kao antisocialna ličnost. Moje zapažanje je da je pokazao veoma snažnu, pozitivnu sliku o sebi.“

Međutim, Beran je na internetu diskutovao o najbrutalnijim zamislivim delima, uključujući ubistva i mučenje.

Ove fantazije je pokušao i praktično da sprovede u delo u dva navrata.

Autor: A. Nikolić